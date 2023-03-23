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23 марта 2023 года 09:57
В РФ могут смягчить экотребования к бензину
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Сергей Мальгавко/ТАСС
23 марта. FINMARKET.RU - Вице-премьер Александр Новак поручил Росприроднадзору изучить возможность использования монометиланилина (ММА) в качестве присадки для производства бензина К5 (включает Аи-92, Аи-95, Аи-98). Он поставил задачу службе оценить влияние этой добавки на атмосферный воздух, выбросы и здоровье человека. С копией протокола совещания у вице-премьера ознакомились "Известия". Монометиланилин - это добавка для увеличения октанового числа бензина (показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, то есть его способность противостоять самовоспламенению при сжатии). Недостаточно высокое октановое число может приводить к проблемам с моторами у машин. Добавка ММА применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах до 2016 года, но была запрещена Минэнерго. Тогда ведомство указало на негативное влияние присадки на бензин, а также на состояние агрегатов автомобиля и экологию. Добавка ММА оказалась под запретом в том числе и в связи с полным переходом России к классу бензина "Евро-5", пояснил изданию советник Ассоциации нефтепереработчиков Михаил Ершов. Как показали дальнейшие исследования, наличие ММА в составе не мешает бензину соответствовать этим требованиям, отметил Ершов. В итоге отрасль последние годы поднимала вопрос о возврате к использованию ММА, но сейчас запрет закреплен в техрегламенте Таможенного союза и для использования присадки необходимо внести изменение в вышеуказанный нормативный документ, добавил специалист. "ММА - один из самых эффективных антидетонаторов. Он является химическим веществом, содержащим в своем составе углерод, азот и водород. Эта добавка обладает уникальными характеристиками, а именно октановое число составляет до 400 пунктов. Для сравнения: октановые числа других высокооктановых добавок к бензину составляет от 100 до 125 пунктов, - рассказал "Известиям" главный технолог - начальник технического отдела АО "ТАИФ-НК" Алексей Тайманов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, бензин, экотребования
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