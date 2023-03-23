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23 марта 2023 года 09:20

Передача контроля за операторами ТО может обернуться повышением тарифов

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Егор Алеев/ТАСС
Егор Алеев/ТАСС
23 марта. FINMARKET.RU - В 2020 году сенатор Андрей Кутепов подготовил законопроект о передаче полномочий по аккредитации операторов ТО от Российского союза автостраховщиков (РСА) в Росаккредитацию. Это "несвойственная" для РСА деятельность, считает Кутепов, госструктура справится с ней лучше. Идею поддерживают ЦБ и часть участников рынка ТО.

Минэкономразвития на прошлой неделе направило в Белый дом проект правительственного заключения на законопроект для внесения в Госдуму, пишет "Коммерсант". В нем предлагается поддержать предложенный сенатором подход. Росаккредитации, отмечают в ведомстве, потребуются дополнительный штат и новые цифровые сервисы: на это нужно выделить финансирование в 2023–2025 годах. В 2021 году представители Росаккредитации заявляли о необходимости дополнительных 250 млн руб. ежегодно на исполнение новых функций, по сведениям издания, впоследствии сумма эта выросла в несколько раз.

Сегодня РСА берет 49 тыс. руб. за первичную аккредитацию компании с одним пунктом ТО. Покрыть возникающие расходы, не повышая нагрузку на операторов и не нагружая госбюджет, предлагается за счет увеличения тарифа на техосмотр для автомобилистов. По данным “Коммерсанта”, речь идет о небольшой фиксированной сумме с каждой машины, проходящей ТО,— в пределах нескольких десятков рублей. При это цены на ТО с 1 января уже увеличились в среднем на 57% во многих регионах.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    Россия,  техосмотр,  тарифы

 
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