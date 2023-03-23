Физлицам разрешат легально добывать золото

23 марта. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности 20 марта 2023 г. одобрила законопроект "О старательской деятельности", или о так называемом "вольном приносе". Это следует из заключения комиссии, с которым ознакомились "Ведомости"

По словам источника издания, законопроект должен быть в ближайшее время внесен в Госдуму. Его принятие позволит физлицам легально добывать. Сейчас в России это разрешено только юридическим лицам, получившим лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе.

Согласно законопроекту, планируется создать онлайн-систему, через которую жители дальневосточных и арктических регионов смогут, зарегистрировавшись в качестве индивидуальных предпринимателей, получать в безвозмездное пользование старательские участки. Участок площадью не более 10 га будет выдаваться на три года с возможностью продления еще на три года "по соглашению сторон". Он предоставляется на основании заявления в местный уполномоченный орган.

Старатель может работать только на одном участке, снимать слой земли до 5 м и не может привлекать более 10 наемных работников. Максимальный объем добытого за весь срок деятельности предпринимателя на участке золота не должен превышать 30 кг. При этом не допускается применение взрывных работ, загрязняющих и экологически опасных веществ, использование химических способов добычи золота, применение оборудования мощностью более 5 кВт (за исключением транспортных средств разрешенной максимальной массой до 3500 кг).

В законопроекте есть еще ряд ограничений. Участок не может находиться на территориях, в границах которых расположены месторождения с запасами драгоценных камней. Также предприниматель обязан вести отчетность о старательской деятельности "с фото- и видеофиксацией участка", подавать декларации о старательской деятельности и восстановлении участка.

Как следует из пояснительной записки, законопроект направлен на "повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли, а также снижение нелегальной добычи и незаконного оборота драгметаллов". Положительный эффект для бюджетов регионов оценивается в сумму от 15,1 млрд до 29,99 млрд руб. накопленным итогом в течение трех лет. Легализация старательской деятельности может помочь созданию более 10 000 новых рабочих мест, говорится в пояснительной записке.

Но сами малые золотодобытчики скептично отнеслись к законопроекту. Например, председатель Союза старателей России Виктор Таракановский считает, что закон не привлечет новых участников в старательскую отрасль из-за закрепленных в нем "нереалистичных условий" работы. "Работающие сейчас в сером секторе старатели едва ли пойдут на эти условия, поскольку это значительно сократит их доходы", - отмечает эксперт.