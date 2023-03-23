.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2643,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 4240,36 млрд руб.
23 марта 2023 года 08:21
Ущерб от финпирамид составил в 2022 году 100 млрд руб.
|0
Елена Афонина/ТАСС
23 марта. FINMARKET.RU - Жертвы финансовых пирамид в 2022 году лишились 100 млрд рублей, а число самих мошеннических организаций выросло в три раза, сообщили "Известиям" в Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Масштаб мошенничества аналитики организации проиллюстрировали следующими цифрами: новая пирамида возникает в России в среднем раз в четыре часа, каждую минуту они крадут у россиян 200 тыс. рублей. Банк России в ответе на запрос газеты привел схожую статистику - рост числа пирамид в 2,3 раза. "В 2021 году в результате отслеживания работы подобных компаний непосредственно "на земле" (в офлайн), в интернете, а также благодаря сообщениям граждан был найден 871 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками финансовой пирамиды, а в 2022 году - 2017", - сообщили в ЦБ. Тенденция связана как с ростом числа небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия, так и с усовершенствованием системы мониторинга интернет-пространства - в нее добавлены соцсети и мессенджеры. Более 96% финансовых пирамид действует в формате онлайн-проектов, подчеркнули в ЦБ. Дело в том, что создать мошеннический проект онлайн можно быстро и дешево. При этом почти половина пирамид привлекают платежи в криптовалюте, следует из данных Центробанка. Чтобы предупредить граждан о возможном мошенничестве, Банк России создал специальный реестр, в который вносит сведения о сомнительных проектах, в том числе имеющих признаки финпирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг. Сейчас в нем 8740 записей. Только с начала 2023 года регулятор внес в него 346 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, посчитали "Известия". Кроме того, в прошлом году по требованию Центробанка ограничен доступ более чем к 4 тыс. интернет-ресурсам, которые использовали организаторы финансовых пирамид, заявили изданию в Банке России. Цель блокировки - оградить потребителей от взаимодействия с мошенниками. Тем не менее механизм ограничений работает далеко не на сто процентов. В Госдуме говорят, что бороться с мошенниками поможет закон о полном запрете привлечения денег граждан не поднадзорными Банку России компаниями. Этот подход концептуально поддерживается и регулятором, заявили "Известиям" в комитета ГД по финансовому рынку, но идея еще не обрела черты законопроекта.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, финпирамиды, ущерб
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.