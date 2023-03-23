Ущерб от финпирамид составил в 2022 году 100 млрд руб.

23 марта. FINMARKET.RU - Жертвы финансовых пирамид в 2022 году лишились 100 млрд рублей, а число самих мошеннических организаций выросло в три раза, сообщили "Известиям" в Федеральном общественно-государственном фонде по защите прав вкладчиков и акционеров. Масштаб мошенничества аналитики организации проиллюстрировали следующими цифрами: новая пирамида возникает в России в среднем раз в четыре часа, каждую минуту они крадут у россиян 200 тыс. рублей.

Банк России в ответе на запрос газеты привел схожую статистику - рост числа пирамид в 2,3 раза.

"В 2021 году в результате отслеживания работы подобных компаний непосредственно "на земле" (в офлайн), в интернете, а также благодаря сообщениям граждан был найден 871 субъект (компании, проекты, индивидуальные предприниматели и так далее) с признаками финансовой пирамиды, а в 2022 году - 2017", - сообщили в ЦБ.

Тенденция связана как с ростом числа небольших анонимных проектов с коротким сроком жизни и незначительной суммой участия, так и с усовершенствованием системы мониторинга интернет-пространства - в нее добавлены соцсети и мессенджеры. Более 96% финансовых пирамид действует в формате онлайн-проектов, подчеркнули в ЦБ. Дело в том, что создать мошеннический проект онлайн можно быстро и дешево. При этом почти половина пирамид привлекают платежи в криптовалюте, следует из данных Центробанка.

Чтобы предупредить граждан о возможном мошенничестве, Банк России создал специальный реестр, в который вносит сведения о сомнительных проектах, в том числе имеющих признаки финпирамид, нелегальных кредиторов и нелегальных участников рынка ценных бумаг. Сейчас в нем 8740 записей. Только с начала 2023 года регулятор внес в него 346 организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, посчитали "Известия".

Кроме того, в прошлом году по требованию Центробанка ограничен доступ более чем к 4 тыс. интернет-ресурсам, которые использовали организаторы финансовых пирамид, заявили изданию в Банке России. Цель блокировки - оградить потребителей от взаимодействия с мошенниками. Тем не менее механизм ограничений работает далеко не на сто процентов.

В Госдуме говорят, что бороться с мошенниками поможет закон о полном запрете привлечения денег граждан не поднадзорными Банку России компаниями. Этот подход концептуально поддерживается и регулятором, заявили "Известиям" в комитета ГД по финансовому рынку, но идея еще не обрела черты законопроекта.