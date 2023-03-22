На курорты России приедет на 30% больше отдыхающих

22 марта. FINMARKET.RU - Туристический поток по России в этом году вырастет на 30%, прогнозируют представители туриндустрии. Произойдет это, несмотря на отсутствие кешбэка, закрытые 11 аэропортов в южной и центральной частях страны и рост цен - в этом году путешествия по России в целом подорожали на 10-15%, отметили в Российском союзе туриндустрии. В некоторых отелях и санаториях на лето уже заканчиваются места. Профессор кафедры менеджмента и сервиса РАНХиГС Галина Дехтярь считает, что в России стали отдыхать те, кто раньше выезжал за рубеж. При этом путешественники хотели поехать туда, где мало людей, но есть хоть какой-то нормальный сервис. С этим трендом эксперты связывают взрывообразный рост спроса на некоторые направления, пишет "Российская газета".

Заметный рост внутреннего туризма представители власти, отрасли и эксперты предсказывают, несмотря на не самую благоприятную ситуацию. Программа стимулирования спроса - туристический кешбэк - в этом году пока не действует, 11 аэропортов закрыты. Зато теперь работает фактор транспортной определенности, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

Рост будет и по официальным прогнозам. Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что турпоток по России в 2023 году может превысить допандемийный показатель и составить более 65 млн поездок.