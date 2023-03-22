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22 марта 2023 года 09:53
При строительстве зданий национальные стандарты и правила станут добровольными
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Владимир Гердо/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, сокращающую список обязательных требований при строительстве зданий. Национальные стандарты и правила станут добровольными. Обязательными останутся лишь требования к безопасности, прямо закрепленные в законе, пишет "Российская газета". Эксперты уверены, что качество строительства не пострадает: убираются только бюрократические барьеры. "Законопроект направлен на совершенствование технического регулирования в строительной сфере. Изменения вносятся в целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес. Документом предусматривается отказ от утверждения перечня национальных стандартов и правил, в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований закона о безопасности зданий и сооружений", - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Подготовленная инициатива позволит создать единый перечень нормативных документов добровольного применения. Как отметил Груздев, за последние 2 года в целях снижения административных барьеров было резко сокращено количество обязательных требований: с 10 тысяч до 380. Причем это было сделано без ущерба для подтверждения безопасности зданий и сооружений. Минимально необходимые обязательные требования к безопасности зданий и сооружений установлены в тексте федерального закона, поэтому введение принципа добровольного применения национальных стандартов не означает, что какие-либо требования к зданиям будут полностью отменены.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, строительство, требования, сокращение
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Istina 22.03.2023
"...Изменения вносятся в целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес...",прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Юристам России следует вносить изменения в целях снижения регуляторной нагрузки на граждан, а не обслуживать бизнес ненадлежащими инициативами.
Istina 22.03.2023
Бенефициар отсутствия национальных стандартов и правил Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации не заинтересован и в Стандарте документа, направляемого плательщикам ЖКУ. Нет стандарта и правил. Это удобный для профильного ведомства формат работы, позволяет никаких национальных стандартов и правил не предъявлять к исполнению - организациям, управляющим МКД на платном рынке ЖКХ, - государственным жилищным инспекциям, осуществляющим контроль над деятельностью юридических лиц, управляющих МКД, - региональной номенклатуре власти, ответственной за соблюдение конституционных прав, свобод и законных интересов граждан Российской Федерации.
Istina 22.03.2023
"Эксперты уверены, что качество строительства не пострадает: убираются только бюрократические барьеры". Разве были "бюрократические барьеры"? Контроль и надзор не препятствовал, не применял привлечение к ответственности по закону. Когда падает "здание и сооружение" - где "эксперты", которые принимали участие в снижении административных барьеров для выгодоприобретателей "инициативы"?
Istina 22.03.2023
"Документом предусматривается отказ от утверждения перечня национальных стандартов и правил" - вентиляционные короба в панельных МКД - национальный стандарт или нет? Снос вентиляционных коробов в панельных МКД - национальный стандарт и правило? А как с герметизацией панельных швов панельных МКД - есть национальный стандарт и правила или нет?
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