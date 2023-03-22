22 марта. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела инициативу, сокращающую список обязательных требований при строительстве зданий. Национальные стандарты и правила станут добровольными. Обязательными останутся лишьк безопасности, прямо закрепленные в законе, пишет "Российская газета" . Эксперты уверены, что качество строительства не пострадает: убираются только бюрократические барьеры.

"Законопроект направлен на совершенствование технического регулирования в строительной сфере. Изменения вносятся в целях снижения регуляторной нагрузки на бизнес. Документом предусматривается отказ от утверждения перечня национальных стандартов и правил, в результате применения которого на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований закона о безопасности зданий и сооружений", - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Подготовленная инициатива позволит создать единый перечень нормативных документов добровольного применения.

Как отметил Груздев, за последние 2 года в целях снижения административных барьеров было резко сокращено количество обязательных требований: с 10 тысяч до 380. Причем это было сделано без ущерба для подтверждения безопасности зданий и сооружений.

Минимально необходимые обязательные требования к безопасности зданий и сооружений установлены в тексте федерального закона, поэтому введение принципа добровольного применения национальных стандартов не означает, что какие-либо требования к зданиям будут полностью отменены.