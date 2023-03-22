Организаторы азартных игр могут получить компенсацию ущерба

22 марта. FINMARKET.RU - Минфин разрабатывает правилаущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения, пишет "Коммерсантъ". Право на компенсацию будет действовать в течение 10 лет с момента создания

Минфин 21 марта сообщил о начале разработки поправок к федеральному закону о регулировании азартных игр, касающихся работы игорных зон. Поправки должны вступить в силу в марте 2024 года, следует из уведомления.

По замыслу Минфина, на предлагаемую компенсацию реального ущерба смогут претендовать организаторы азартных игр или другие арендаторы объектов на территории игорных зон.

Дополнительные гарантии помогут с привлечением инвестиций взоны, признают участники рынка. Но ухудшить условия их работы может реализация идеи защиты игроманов через возможность самоограничений.