.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
22 марта 2023 года 09:48
Организаторы азартных игр могут получить компенсацию ущерба
|0
picture alliance/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Минфин разрабатывает правила компенсации ущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения, пишет "Коммерсантъ". Право на компенсацию будет действовать в течение 10 лет с момента создания зоны. Минфин 21 марта сообщил о начале разработки поправок к федеральному закону о регулировании азартных игр, касающихся работы игорных зон. Поправки должны вступить в силу в марте 2024 года, следует из уведомления. По замыслу Минфина, на предлагаемую компенсацию реального ущерба смогут претендовать организаторы азартных игр или другие арендаторы объектов на территории игорных зон. Дополнительные гарантии помогут с привлечением инвестиций в игорные зоны, признают участники рынка. Но ухудшить условия их работы может реализация идеи защиты игроманов через возможность самоограничений.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, игорные, зоны, компенсации
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.