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22 марта 2023 года 09:48

Организаторы азартных игр могут получить компенсацию ущерба

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picture alliance/ТАСС
picture alliance/ТАСС
22 марта. FINMARKET.RU - Минфин разрабатывает правила компенсации ущерба, который могут понести операторы игорных зон в случае их закрытия или сокращения, пишет "Коммерсантъ". Право на компенсацию будет действовать в течение 10 лет с момента создания зоны.

Минфин 21 марта сообщил о начале разработки поправок к федеральному закону о регулировании азартных игр, касающихся работы игорных зон. Поправки должны вступить в силу в марте 2024 года, следует из уведомления.

По замыслу Минфина, на предлагаемую компенсацию реального ущерба смогут претендовать организаторы азартных игр или другие арендаторы объектов на территории игорных зон.

Дополнительные гарантии помогут с привлечением инвестиций в игорные зоны, признают участники рынка. Но ухудшить условия их работы может реализация идеи защиты игроманов через возможность самоограничений.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  игорные,  зоны,  компенсации

 
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