АКРА: ВВП РФ в этом году может снизиться на 1-1,5%

22 марта. FINMARKET.RU - В 2023 году российскийможет снизиться на 1-1,5% после спада на 2,1% в 2022 году, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в своем обновленном обзоре с прогнозными сценариями до 2025 года. Предыдущийот декабря 2022 года предполагал снижение ВВПв 2023 году на 2,8%.

АКРА прогнозирует незначительный рост ВВП РФ только начиная с 2024 года на уровне 0,8-1,8%, рост в 2025 году в интервале 0,4-1,6%.

"В обновленном макроэкономическом прогнозе на 2023-2025 годы АКРА по-прежнему ожидает, что процесс структурной трансформации в ближайшие годы будет сопряжен с повышенными процентными ставками, растущими в реальном выражении затратами на труд и достаточно высокими бюджетными дефицитами", - отмечается в документе.

"Главным количественным изменением наших ожиданий стал пересмотр в сторону повышения прогноза по динамике ВВП на 2023 год. Несмотря на улучшение нескольких ключевых предпосылок, в том числе связанных с внешней торговлей и влиянием бюджетных расходов, мы по-прежнему ожидаем, что реальный ВВП за 2023 год снизится", - говорится в обзоре.

Ключевыми факторами, по мнению экспертов АКРА, влияющими на прогноз спада ВВП в 2023 году являются: эффект высокой базы 1-го квартала 2022 года, сокращение добычи и переработки в нефтегазовом секторе.

Банк России ожидает динамику ВВП РФ в 2023 году от минус 1% до плюс 1%.

Официальный прогноз Минэкономразвития (еще от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%. Но глава Минэкономразвития Максим Решетников на прошлой неделе на съезде РСПП заявил, что министерство уже ожидает рост российской экономики в 2023 году, а конкретные цифры будут представлены в ходе подготовки сценарных условий развития экономики в апреле.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по динамике ВВП РФ в 2023 году более пессимистичный, чем официальные прогнозы, и предполагает снижение на 1,6%.

АКРА также прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2023 году в интервале 2,6-3,0% ВВП, дефицит в 2024 году в интервале 1,6-2,2% ВВП, дефицит в 2025 году в интервале 0,5-1,3% ВВП.