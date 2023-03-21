В типовых новостройках предлагают ввести стандарты внутренней отделки

21 марта. FINMARKET.RU - В новостройках стандартного класса хотят ужесточить нормы отделки. Предлагается внести изменения в требования к такому жилью - с 2020 годатам обязательна. В частности, использовать более качественные технологии и материалы. Инициативу за подписью члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" Александра Якубовского направили главе Минстроя Иреку Файзуллину, пишут "Известия"

Предлагается исключить использование линолеума и установить минимальную твердость используемого ламината не ниже 33-го класса износостойкости, ввести обязательность гидроизоляции санузлов, установить критерии качества используемых дверей (к примеру, входная дверь должна быть снабжена фурнитурой, наличниками и порогом не выше 40 мм). Также сделать обязательной керамическую плитку в санузлах, подоконники, ввести жесткие критерии к качеству отделочных работ и так далее, следует из письма.

Стандартное жилье - самое дешевое в, зачастую его возводят для передачи льготникам и нуждающимся. Чтобы мера не привела к росту стоимости квадратного метра, нужно создать конкурентные условия, наращивать объем предложения и расширять количество участников такого строительства, считают эксперты.