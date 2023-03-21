Требования по 100-процентной утилизации упаковки могут быть введены с 2027 года

21 марта. FINMARKET.RU - В правительстве доработали"Об отходах производства и потребления", подготовленный в рамках концепции расширенной ответственности производителей (РОП), следует из письма директора департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса правительства Елены Ковалевой. Документ был направлен в Минприроды, Минфин, Минпромторг, Минюст, ФАС и ФТС 7 марта, пишут "Ведомости"

Согласно законопроекту, 100-процентный норматив утилизации упаковки для производителей должен будет вступить в силу с 1 января 2027 г. При этом с 1 января 2025 г. бизнесу придется обеспечить утилизацию 55% массы произведенной и ввезенной упаковки, а с 1 января 2026 г. - 75%. Сам же закон в случае его принятия вступит в силу с 2024 г.

Прежней версией законопроекта предполагалось, что повышение нормативов до 100% вступит в силу с 2025 г. Действующий норматив предполагает обязанность по утилизации 10-45% (в зависимости от вида упаковки).

Работа по реформированию действующей системы РОП продолжается, сообщил "Ведомостям" представитель вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует реформу). По поручению президента должен быть реализован принцип "загрязнитель платит" - т. е. если производитель выпускает в оборот упаковку, он должен ее утилизировать, уточнил собеседник.

РОП был запущен в 2015 г., но пока результатов механизма не наблюдается, отмечается в пояснительной записке. В 2019 г. доля направленных на утилизацию отходов ТКО составила 4,4% от объема образованных, в 2021 г. - 6,5%.

Под регулирование, согласно обновленному законопроекту, попадают производители товаров, в том числе упаковки, а также импортеры такой продукции. По оценкам Российского экологического оператора (РЭО), субъектами регулирования станут около 55 тыс. юрлиц, следует из материалов к законопроекту. При этом участниками РОП не окажутся небольшие производители, ритейл и предприятия общепита.

Новый подход не приведет к значительному влиянию на стоимость товаров, говорится в пояснительной записке к новому варианту законопроекта. С ростом цен столкнутся прежде всего потребители товаров в пластмассовой, стеклянной и текстильной упаковках, уточняется в документе. Влияние на стоимость производства бумажной упаковки, а также деревянной и металлической от повышения норматива будет минимальным, следует из расчетов.

В случае несоблюдения нормативов компании должны будут уплатить экологический сбор. Средства экосбора в том числе могут направляться на финансирование расходов Росприроднадзора по учету и контролю соблюдения требований по утилизации отходов от использования товаров. Согласно проекту закона, базовые ставки и коэффициенты к ним установит правительство отдельными нормативными актами.