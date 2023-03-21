В РФ увеличилось число салонов красоты

21 марта. FINMARKET.RU - Количество парикмахерских, косметических салонов и барбершопов в городах-миллионниках выросло на 3,3% в сравнении с мартом прошлого года, посчитали в геосервисе 2ГИС. Это существенный рост после 10-процентного падения в пандемию, пишет "Российская газета"

По данным 2ГИС, в городах-миллионниках есть 19,1 тысячи салонов красоты. По их числу с большим отрывом от других городов лидирует Москва, в которой работает 7 тысяч объектов бьюти-сферы, на втором месте Санкт-Петербург - 2,7 тысячи.

Рост числа салонов привел к оживлению на рынке труда. Только за 20 дней марта владельцы салонов красоты разместили 3,4 тысячи новых вакансий, что уже на 21% выше показателя за весь март прошлого года, сообщили в hh.ru. Сильнее всего спрос на персонал вырос в Краснодарском крае, где появилось больше всего новых салонов, - на 137%. В Петербурге стало на 40% вакансий больше, а в Москве и Московской области - на 17% и 14% соответственно.

Спрос на сотрудников салонов растет равномерно по всем категориям. Вакансий для мастеров стало больше на 22%, для менеджеров по продажам - на 24%, а на сотрудников зоны ресепшен - на 28%. Среди мастеров самый высокий спрос на мастеров маникюра, вакансий для них стало больше на 33% по итогам февраля 2023 года, парикмахеров требуется больше на 26%, а косметологов - на 14%, сообщили в "Авито Работа".