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21 марта 2023 года 09:02
Банки стараются выдавать потребкредиты помельче
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Андрей Махонин/ТАСС
В феврале выдачи потребительских кредитов оказались заметно ниже, чем годом ранее, свидетельствуют данные БКИ. Традиционного отскока от праздничного января не произошло, уменьшается и средний чек. Между тем средний размер просроченного кредита в сегменте растет. . "Скоринг бюро" (входит в топ-3) подвело итоги февраля в сегменте потребительских кредитов (за исключением карточных). Согласно данным, с которыми ознакомился "Коммерсант", в феврале 2023 года выдано 2,35 млн потребкредитов на 431,8 млрд руб. В денежном выражении это меньше, чем годом ранее, на 12,3%. При этом февральские выдачи всего на 1,7% больше показателя традиционно провального января. При этом средний чек в данном сегменте в последнее время стагнирует: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб.- в декабре 2022 года. На фоне опережающего роста просрочки и стагнации среднего чека средний размер просроченного потребкредита в феврале достиг максимума с 2021 года - 145,6 тыс. руб. Для сравнения: по итогам февраля прошлого года показатель был на 9% меньше и составлял 132,5 тыс. руб. Снижение год к году среднего чека выдач на фоне роста среднего размера просроченного потребкредита позволяет сделать вывод, что просрочка быстрее растет по крупным ссудам, поэтому банки стараются выдавать кредиты помельче.
Опубликовано Финмаркет
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