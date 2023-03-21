Банки стараются выдавать потребкредиты помельче

В феврале выдачи потребительских кредитов оказались заметно ниже, чем годом ранее, свидетельствуют данные БКИ. Традиционного отскока от праздничного января не произошло, уменьшается и средний чек. Между тем средний размер просроченного кредита в сегменте растет. .

"Скоринг бюро" (входит в топ-3) подвело итоги февраля в сегменте потребительских кредитов (за исключением карточных). Согласно данным, с которыми ознакомился "Коммерсант" , в феврале 2023 года выдано 2,35 млн потребкредитов на 431,8 млрд руб. В денежном выражении это меньше, чем годом ранее, на 12,3%. При этом февральские выдачи всего на 1,7% больше показателя традиционно провального января.

При этом средний чек в данном сегменте в последнее время стагнирует: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб.- в декабре 2022 года.

На фоне опережающего роста просрочки и стагнации среднего чека средний размер просроченного потребкредита в феврале достиг максимума с 2021 года - 145,6 тыс. руб. Для сравнения: по итогам февраля прошлого года показатель был на 9% меньше и составлял 132,5 тыс. руб.

Снижение год к году среднего чека выдач на фоне роста среднего размера просроченного потребкредита позволяет сделать вывод, чтобыстрее растет по крупным ссудам, поэтому банки стараются выдаватьпомельче.