Фонд страхования инвестиций может быть создан на базе СРО

21 марта. FINMARKET.RU - Банк России и профсообщество вернулись к доработке механизма страхования инвестиций граждан в случае банкротства брокеров. ЦБ распространил драфт подготовленных поправок к законопроекту о создании специального компенсационного фонда профучастникам рынка в начале марта, пишут "Ведомости" со ссылкой на документ. Госдума приняла законопроект "О страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах" в первом чтении еще в 2017 г., с того момента дискуссия по этому поводу продолжается.

Согласно распространенному ЦБ драфту, фонд страхования может быть создан на базе саморегулируемых организаций (СРО).

По словам двух собеседников в крупных брокерах, основной претендент на эту функцию - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР). Предполагается, что страховое обеспечение будет предусмотрено только для активов физлиц, приобретенных с помощью инструмента индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Фонд будет формироваться за счет отчислений профучастников. Решения о размере взносов, лимите суммы страхования, порядке администрирования расчетов с пострадавшими планируется оставить за СРО.

В ходе дискуссии рассматривался вариант привязки суммы отчислений к надежности игрока. Чем больше брокер, тем ниже вероятность его банкротства и меньше взнос, сообщили два собеседника в крупных профучастниках. С другой стороны, такой принцип подавлял бы конкуренцию, отметил один из них. Привлечение инвесторов в мелкие компании и так обходится дороже, чем в крупные, пояснил он.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил, что размер взносов будет определяться в зависимости от риска банкротства брокера. "Дифференциация будет, очевидно, исходить из рисков. Говорить, что это будут заоблачные цифры, я бы не стал", - отметил он.

Законопроект дорабатывается с ЦБ и рынку предстоит обсуждение новой версии, сообщил президент НАУФОР Алексей Тимофеев. СРО - не лучший администратор компенсационного фонда, полагает он. Более эффективно, если его администратором выступит государственная или квазигосударственная организация, отметил Тимофеев.