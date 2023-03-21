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21 марта 2023 года 08:21
В России могут запретить импорт товаров из пластика
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Zuma\ТАСС
21 марта. FINMARKET.RU - Ватные палочки, одноразовая посуда, контейнеры, стаканчики, пакеты и другие изделия из пластика в перспективе могут исчезнуть с российского рынка. Минпромторг намерен предложить правительству ввести запрет на поставки из-за рубежа, рассказали "Известиям" несколько источников. Также рассматривается ограничение на выпуск и оборот этой продукции внутри страны. Всего в списке 28 товаров. Их предлагают заменить биоразлагаемыми аналогами, а также изделиями из стекла, бумаги, дерева. Введение запрета на производство и поставку в РФ ряда пластиковых товаров предусмотрено в рамках реализации федерального проекта "Экономика замкнутого цикла", ответственный - ППК "Российский экологический оператор" (РЭО), сообщили в Минпромторге. Рассмотрение вопроса об ограничении использования отдельных видов упаковки возможно после проведения анализа ее альтернативных видов, которые должны соответствовать требованиям безопасности для пищевой продукции в период сроков годности, а также объемам потребления промышленностью, сказали изданию в Минсельхозе. При этом стоимость таких материалов должна быть экономически целесообразной для выпуска продуктов для населения, в том числе социально значимых, уточнили в ведомстве. В Минпромторге добавили, что обсуждают вопрос перехода к использованию альтернативной продукции в различных сегментах одноразовых изделий с представителями бизнес-сообщества и профильными ассоциациями для определения его возможности и последствий. В частности, оценивается релевантность вариантов, наличие производства на территории РФ, а также готовность бизнеса инвестировать в переоборудование технологических линий, производящих как упаковку, так и конечные потребительские товары. По данным Союза переработчиков пластмасс, привозная продукция занимает более 20% российского рынка готовых изделий из полимеров. Представители бизнеса, опрошенные "Известиями", выразили беспокойство в связи с возможным запретом оборота этих товаров на рынке. По их оценке, компании к такой рокировке не готовы: часть продукции не имеет альтернативы, а ее производство в необходимом объеме не налажено.
Опубликовано Финмаркет
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