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20 марта 2023 года 09:36
Страховщики просят доступа к камерам наблюдения по всей стране
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Владимир Гердо/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Всероссийский союз страховщиков (ВСС) обратится в регионы за получением доступа к городским камерам для противодействия мошенничеству. Сейчас действуют отдельные пилотные проекты в разных городах, однако нужно распространить эту практику на всю страну, считают в союзе. Это поможет выявлять случаи обмана и значительно сократить сроки урегулирования убытков, сообщили "Известиям" участники рынка. По их словам, большинство субъектов РФ не выдают доступа к камерам по запросам. А при выявлении злоумышленников и обращении в МВД процесс затягивается. Вместе с тем власти регионов увидели риски утечки данных в предоставлении информации сторонним компаниям. Сейчас страховщики могут официально получать информацию с видеокамер в 20 субъектах РФ, рассказал "Известиям"» вице-президент ВСС Сергей Ефремов. По его словам, это позволяет ускорить рассмотрение обращений граждан по страховым случаям, подтвердить произошедшее, зафиксировать повреждения и выявить признаки мошенничества. Однако необходимо утвердить передачу данных с камер на федеральном уровне. Для этого ВСС обратится к главам регионов, далее с каждым из субъектов РФ будут заключаться соглашения о предоставлении информации по отдельным запросам участников рынка. Тогда при урегулировании убытка организации смогут получать доступ к видеозаписям, объяснил Сергей Ефремов. Речь идет не только о дорожных камерах, но и других городских — уличных, подъездных. Он рассчитывает, что новая система может заработать уже в 2023 году.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, страховщики, видеокамеры
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