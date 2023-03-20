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20 марта 2023 года 09:35
Реальные зарплаты могут вырасти в этом году на 1,5%
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Анна Майорова/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Работодатели в РФ готовы повышать зарплату выше уровня инфляции, чтобы привлекать кадры, пишет "Российская газета". Как отмечает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, в 2022 году на статистику реальных зарплат повлияла инфляция, которая составила 11,94%. В начале прошлого года она ускорилась до 18%. Зарплаты тоже выросли, но не так сильно, что и привело к их снижению в реальном размере, отмечает . "В прошлом апреле потери россиян в реальной зарплате составили 7,2%, но к декабрю реальная зарплата вышла на уровень 2021 года и даже превысила его на 0,6%. Так что к концу года работающие россияне восстановили доходы", - отмечает эксперт Повышение реальных зарплат с лета связано в первую очередь с восстановлением экономическим, а с осени также с ростом дефицита работников в некоторых отраслях, поясняет Виктор Ляшок, к.э.н., с.н.с. Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы (ИНСАП) РАНХиГС. Он не исключает, что дефицит рабочей силы в экономике и в этом году будет толкать вверх зарплаты. Согласно прогнозам Финансового университета, в 2023 году рост реальных зарплат может составить примерно 1,5%, сообщает Селезнев. "Это осторожная оценка, в реальности рост может быть и выше", - уточняет он. Как свидетельствуют данные hh.ru, в среднем по стране фактический ежемесячный доход работников за 2022 год увеличился на 5 тыс. рублей и достиг 87,947 тыс. рублей. Больше всего выросли зарплаты менеджеров среднего звена - на 7%, менеджеров управленческого звена и начинающих специалистов - на 6%.
Опубликовано Финмаркет
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