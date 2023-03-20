Реальные зарплаты могут вырасти в этом году на 1,5%

20 марта. FINMARKET.RU - Работодатели в РФ готовы повышать зарплату выше уровня инфляции, чтобы привлекать кадры, пишет "Российская газета"

Как отмечает декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев, в 2022 году на статистику реальных зарплат повлияла инфляция, которая составила 11,94%. В начале прошлого года она ускорилась до 18%.тоже выросли, но не так сильно, что и привело к их снижению в реальном размере, отмечает . "В прошлом апреле потери россиян в реальной зарплате составили 7,2%, но к декабрю реальная зарплата вышла на уровень 2021 года и даже превысила его на 0,6%. Так что к концу года работающие россияне восстановили доходы", - отмечает эксперт

Повышение реальных зарплат с лета связано в первую очередь с восстановлением экономическим, а с осени также с ростом дефицита работников в некоторых отраслях, поясняет Виктор Ляшок, к.э.н., с.н.с. Лаборатории исследований пенсионных систем и актуарного прогнозирования социальной сферы (ИНСАП) РАНХиГС.

Он не исключает, что дефицит рабочей силы в экономике и в этом году будет толкать вверх зарплаты. Согласно прогнозам Финансового университета, в 2023 годуреальных зарплат может составить примерно 1,5%, сообщает Селезнев. "Это осторожная оценка, в реальности рост может быть и выше", - уточняет он.

Как свидетельствуют данные hh.ru, в среднем по стране фактический ежемесячный доход работников за 2022 год увеличился на 5 тыс. рублей и достиг 87,947 тыс. рублей. Больше всего выросли зарплаты менеджеров среднего звена - на 7%, менеджеров управленческого звена и начинающих специалистов - на 6%.