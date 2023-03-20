В России могут ввести госконтроль оборота газовых баллонов

20 марта. FINMARKET.RU - В Госдуме предложили ввестиза оборотом газовых баллонов в России. С инициативой к вице-премьеру Александру Новаку обратился председатель комитета ГД по энергетике Павел Завальный, сообщают "Известия". В настоящее время в стране насчитывается около 50 млн таких емкостей, 80% из которых требуют замены. Их изношенность создает дополнительные риски для граждан и может привести к взрывам. Парламентарии предлагают создать специальную организацию по учету этого оборудования и единую автоматизированную систему его фиксации. Появление объективных данных о количестве, состоянии и потребителях позволит очистить рынок от контрафакта и установить ответственность собственников, полагают эксперты.

На государственном уровне необходимо провести не бумажно-отчетную, а реальную ревизию потребителей, профессиональных участников, очистить рынок от контрафактного газового оборудования, заменить изношенный, устаревший баллонный парк на новый, взрывобезопасный, сказал "Известиям" генеральный директор компании "Газовый вектор", заместитель председателя комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства ТПП РФ Андрей Вычужанин.

В итоге это поможет снизить уровень аварийности, рынок очистится от серых игроков, добавил Андрей Вычужанин.

Сам баллон представляет минимум риска, отметил глава ассоциации газовых хозяйств «"Сибдальвостокгаз" Андрей Румянцев. По его словам, утечка происходит в большинстве случаев в соединениях, запорной арматуре и шлангах. Поэтому, по мнению эксперта, в России нужно разработать комплексную государственную программу по замене всего газоиспользующего оснащения (плит, арматуры, счетчиков, сигнализаторов загазованности и так далее).