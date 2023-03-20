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20 марта 2023 года 08:53
Спрос на визы в Китай стал ажиотажным
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Сергей Карпухин/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Как пишет "Коммерсантъ", теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц. Ожидаемо удвоилось и число бронирований россиянами отелей в крупных китайских городах. Эксперты прогнозируют, что в этом году турпоток из России в КНР составит 30–40% от допандемийного уровня. Повысить этот показатель мешает ограниченное авиасообщение. Многие представители российских компаний пытаются попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходит в Гуанчжоу 15 апреля — 5 мая. Кроме того, из-за разворота российского бизнеса (как экспортного, так и импортного) на восток на фоне военных действий на Украине компаниям нужно регулярно проводить переговоры с китайскими партнерами, пишет "Ъ". .
Опубликовано Финмаркет
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