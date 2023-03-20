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20 марта 2023 года 09:14
Инвестиции в ИИ-сектор упали на треть
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dpa/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - В 2022 году мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) сократились на 34%, до $45,8 млрд, свидетельствуют данные исследователей из CB Insights, которые приводит "Коммерсантъ". Падение таких вложений произошло после достижения рекордных показателей 2021 года и на фоне сопоставимого сокращения глобальных объемов венчурного финансирования. По мнению экспертов, сокращение 2022 года не станет трендом — сейчас рынку ИИ необходимо некоторое "охлаждение". С учетом внимания к этой технологии восстановление и увеличение объемов финансирования не заставят себя ждать.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФИИ-интеллект, инвестиции
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