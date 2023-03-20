.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Инвестиции в ИИ-сектор упали на треть
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

20 марта 2023 года 09:14

Инвестиции в ИИ-сектор упали на треть

 0  
dpa/ТАСС
dpa/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - В 2022 году мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта (ИИ) сократились на 34%, до $45,8 млрд, свидетельствуют данные исследователей из CB Insights, которые приводит "Коммерсантъ". Падение таких вложений произошло после достижения рекордных показателей 2021 года и на фоне сопоставимого сокращения глобальных объемов венчурного финансирования. По мнению экспертов, сокращение 2022 года не станет трендом — сейчас рынку ИИ необходимо некоторое "охлаждение". С учетом внимания к этой технологии восстановление и увеличение объемов финансирования не заставят себя ждать.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    РФИИ-интеллект,  инвестиции

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.