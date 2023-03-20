Малый бизнес предложил смягчить законопроект о занятости населения

20 марта. FINMARKET.RU - Президент "Опоры России" Александр Калинин направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложениями поправок в"О занятости населения", прошедший первое чтение в Госдуме, пишут "Ведомости".

Существующая редакция документа несет риски издержек для работодателей - в конечном счете это может привести к повышению цен на товары и услуги для россиян, пишет Калинин. В приложении к письму "Опоры России" содержится 20 предложений к законопроекту. В частности, организация просит уточнить понятие самозанятости, освободить от информирования служб занятости компании со штатом до 25 человек, устанавливать квоты на трудоустройство инвалидов только для организаций штатом более 100 человек. В рабочей группе, которая готовит поправки ко второму чтению, "Ведомостям" сообщили, что замечания могут быть учтены.

Объединение также беспокоит и пункт о создании реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости.

Кроме того, в организации предлагают исключить работодателя из процедуры оказания поддержки работника в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов.