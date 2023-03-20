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20 марта 2023 года 07:44
Малый бизнес предложил смягчить законопроект о занятости населения
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Егор Алеев/ТАСС
20 марта. FINMARKET.RU - Президент "Опоры России" Александр Калинин направил министру труда и соцзащиты Антону Котякову письмо с предложениями поправок в законопроект "О занятости населения", прошедший первое чтение в Госдуме, пишут "Ведомости". Существующая редакция документа несет риски издержек для работодателей - в конечном счете это может привести к повышению цен на товары и услуги для россиян, пишет Калинин. В приложении к письму "Опоры России" содержится 20 предложений к законопроекту. В частности, организация просит уточнить понятие самозанятости, освободить от информирования служб занятости компании со штатом до 25 человек, устанавливать квоты на трудоустройство инвалидов только для организаций штатом более 100 человек. В рабочей группе, которая готовит поправки ко второму чтению, "Ведомостям" сообщили, что замечания могут быть учтены. Объединение также беспокоит и пункт о создании реестра работодателей, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Кроме того, в организации предлагают исключить работодателя из процедуры оказания поддержки работника в рамках программы повышения мобильности трудовых ресурсов.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, занятость, законопроект, предложения
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