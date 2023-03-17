В РФ установлен рекорд по сбору лесных орехов, грибов и ягод

17 марта. FINMARKET.RU - По итогам прошлого года в лесу в России впервые собрали более 22 тыс. тонн дикоросов. В лидерах - орехи и, пишет "Российская газета"

"Объемы заготовок дикоросов на землях лесного фонда, то есть действительно экологически чистых продуктов, год от года, к счастью, растут. И если в прошлом году прирост составил 14%, то в 2021 году - 48%. Чаще всего прирост колеблется от 5% до 15%. На заготовку влияют и климатически условия - жаркое или прохладное лето, и растущая тенденция потребления полезных и экологически чистых продуктов, соответственно больше предпринимателей начинают рассматривать эту сферу для бизнеса. К тому же, сейчас государство планирует сделать отрасль более прозрачной и выгодной для бизнеса - уже с 1 сентября самозанятые смогут быть включены в реестр производителей органической продукции", - сказал "РГ" глава Рослесинфорга Павел Чащин.

Больше всего предприниматели заготавливают орехи, преимущественно кедровые орешки и фундук, отметили в ведомстве. Объемы заготовки выросли в прошлом году на 16%, достигнув 19,2 тысяч тонн. Основной поставщик - Сибирь, на нее пришлось около 78% всех заготовленных орехов. Лидеры среди регионов - Томская область 8,4 тысячи тонн, Приморский край - 3,5 тысяч тонн и Республика Алтай - 2,9 тысяч тонн.

Также в стране в прошлом году выросли объемы заготовки лесных грибов - на 4,7% до 833,6 тонн. В основном это белые грибы и лисички. Сильно упали объемы заготовок ягод и плодов - на 60% до 22,5 тонн, отметили в ведомстве.

В прошлом году заготовили меньше ягод из-за снижения спроса на экспорт, не приехали закупщики из Европы, рассказал "РГ" руководитель ассоциации "Дикоросы" Александр Деев.

"Оптовые цены внутри России при этом оказались намного ниже, чем обычно. Это стимулировало повышение внутреннего потребления. В 2023 году не ожидаем резких скачков закупочных цен на дикоросы. Бизнесу требуется еще время для выхода на хорошие контракты на экспорт, сезон или два", - сказал он.