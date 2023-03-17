Россияне продолжают интересоваться недвижимостью в Европе

17 марта. FINMARKET.RU - С начала года по 15 марта спрос россиян на покупку недвижимости в Европе оказался на 5% ниже аналогичного периода 2022 года и на 54% превысил уровень 2019 года. Такие данные приводит Tranio, пишет "Коммерсант" . По их оценкам, европейские страны сформировали 29,6% от общего числа запросов на покупку зарубежной недвижимости. В Prina.ru говорят, что на европейские направления приходится около 50% спроса покупателей зарубежной недвижимости против 40% до серии землетрясений в Турции. Директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина называет спрос на европейские локации высоким.

В Intermark Real Estate Кипр называют лидирующим направлением. В Tranio указывают, что за январь—март число запросов на покупку здесь зарубежной недвижимости выросло более чем в два раза год к году. Следом идут Греция и Франция с ростом на 41% и 29% соответственно. А спрос на покупку недвижимости в Черногории, Португалии, Италии и Германии за год сократился на 12–38%. В NF Group в число популярных локаций включают Испанию и Австрию. В Prian.ru отмечают растущий интерес к Финляндии. На активность российских покупателей в Европе указывает и статистика отдельных стран. Так, согласно опубликованным данным кадастрового управления Испании, россияне в четвертом квартале 2022 года сформировали 2,27% сделок по покупкам недвижимости иностранцами против 1,89% годом ранее.