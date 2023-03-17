Россия будет нуждаться к 2030 году в 1 млн разработчиков и операторов дронов

17 марта. FINMARKET.RU -будет нуждаться к 2030 г. примерно в 1 млн специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом "Ведомостям" сообщил представитель Минпромторга. Сейчас их "порядка 10% от потребности", прогнозируемой к 2030 г., т. е. около 100 000 человек, добавил он.

Количество необходимых прикладных специалистов, включая операторов беспилотников, по данным Минпромторга, к 2030 г. может составить 60% от общего объема спроса на кадры в этом секторе - около 600 000 человек, пояснили в ведомстве. По словам представителя Минпромторга, сейчас Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруд "ведут анализ спроса на таких специалистов".

Представитель Минтруда подтвердил "Ведомостям", что в ближайшие годы потребность в специалистах в отрасли БПЛА "будет возрастать". При этом министерство, по его словам, уже участвует в работе по организации подготовки таких кадров. "Оценка спроса на таких специалистов в разрезе квалификаций еще уточняется совместно с отраслевым сообществом", - добавил он.

К июню 2023 г. в соответствии с поручениями президента РФ от декабря 2022 г. правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 г. (и на перспективу до 2035 г.). В ней должны быть определены приоритетные направления развития БПЛА, параметры рынка, ежегодные целевые показатели, объем и источники финансирования.

По данным Росавиации, на середину января 2023 г. в базе данных беспилотных гражданских воздушных судов ведомства числилось 70 000 БПЛА. По прогнозам Университета "Национальной технологической инициативы" 2035 (НТИ; некоммерческая организация по развитию в РФ перспективных технологических рынков и отраслей), это количество в ближайшие годы увеличится "как минимум в 10 раз".