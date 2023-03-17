Онлайн-продавцов нелегальной продукции занесут в черный список

17 марта. FINMARKET.RU - Во 2-м квартале маркетплейсы начнут отправлять в черный список продавцов нелегальных товаров. Речь идет о реестре недобросовестных поставщиков. Все площадки получат доступ к такому перечню, а значит, смогут оперативно блокировать нарушителей. Как рассказали "Известиям" в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки), который принимает участие в создании такой системы, этот вопрос уже обсуждают со всеми платформами, а также тестируют с "Яндекс Маркетом".

На практике это будет работать так: площадки начнут фильтровать продавцов, используя данные системы маркировки товаров. Сейчас в РФ под обязательную идентификацию продукции кодами попадают, в частности, обувь, изделия легкой промышленности, шубы, духи, шины и фотоаппараты. Если продавец нарушит правила маркировки (например, не пройдет регистрацию в системе, не разместит на товаре идентификационный код и так далее), то маркетплейс узнает об этом автоматически. Предпринимателя занесут в черный список. Идея состоит в том, чтобы заблокировать его на площадках, - доступ к перечню будет у всех ресурсов, поэтому нарушитель не сможет торговать на крупных маркетплейсах.

В ЦРПТ уточнили, что в случае реализации такого подхода цены на товары не вырастут: сверка информации будет происходить автоматически, а доля рынка легальных торговцев вырастет. О желании присоединиться к инициативе уже заявили несколько крупных игроков рынка.

В Минпромторг инициатива пока не поступала, сказали "Известиям" в ведомстве. Ее рассмотрят при получении, добавили там.

Онлайн-торговля готова блокировать продавцов контрафакта на своих площадках. АКИТ обсудит это предложение с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), уточнил Артем Соколов. Пока законодательство не позволяет агрегаторам это сделать. ФАС еще не получила официальное предложение, отметили в службе "Известиям", хотя антимонопольщики уже начали работу по "борьбе с контрафактом, в том числе при продаже товаров через интернет".