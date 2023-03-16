Российская экономика восстанавливается быстрее ожиданий

Минэкономразвития РФ ожидает рост ВВП и инвестиций в 2023 году, заявил Максим Решетников. Уже в конце прошлого года стало понятно, что экономика восстанавливается быстрее ожиданий. отметил он.

16 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ и инвестиций в основной капитал в 2023 году, прогноз будет уточнен в апреле, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая на съезде РСПП.

"Уже в конце прошлого года стало понятно, чтовосстанавливается быстрее ожиданий. И результаты 2022 года, и оперативные данные января-февраля эту тенденцию подтверждают" - сказал министр.

"Сейчас ведем работу над прогнозом, в апреле его представим в правительство. Уже понятно, что у нас и рост ВВП, и инвестиций будут в этом году в положительной зоне", - заявил Решетников. По его словам, будет повышен и прогноз роста реальных доходов населения в 2023 году, а безработица сохранится на низком уровне.

Как сообщалось, действующий официальный прогноз Минэкономразвития (от сентября 2022 года) предполагает снижение ВВП РФ в 2023 году на 0,8%, снижение инвестиций в 2023 году на 1%.

"Я даю очень осторожно (оценки), пока не называя цифр, потому что много факторов... Но в общем и целом конечные цифры по 2023 году по ВВП будут уже однозначно положительными. Насколько они будут положительными - мы в конце марта - начале апреля представим прогноз на правительстве и после его обсуждения опубликуем. Но в общем и целом - точно уже на траектории роста. Вопрос скорее - нас сейчас интересует потенциал этой траектории и максимальное увеличение этого потенциала в 2024-2025 годах", - прокомментировал Решетников вопрос главы РСПП Александра Шохина о том, какой рост можно ожидать в 2023 году.

Решетников также отметил, что в ближайшие годы для российской экономики будут сохраняться как внешние, так и внутренние риски.

"В первую очередь, это риски внешние, риски мировой экономики, это, конечно, риски санкций", - заявил он. "В то же время есть и внутренние риски, с которыми надо уже нам работать. Это в первую очередь ситуация на рынке труда. Мы понимаем, что у нас рынок труда в ближайшие годы - это трудодефицитный рынок", - сказал глава Минэкономразвития.

Согласно данным Росстата, ВВП РФ в прошлом году снизился на 2,1% после роста на 5,6% в 2021 году. Динамика изменения ВВП оказалась лучше прогноза Минэкономразвития и ЦБ РФ. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагал спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%. Прогнозы ЦБ предполагали снижение на 3-3,5%.