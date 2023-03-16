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16 марта 2023 года 11:10
Регионы отдали Центру разбитые дороги
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
16 марта. FINMARKET.RU - В России увеличилась доля региональных автодорог, отвечающих нормативам, но уменьшилась доля качественных федеральных дорог. По данным, которые привели "Независимой газете" в Росавтодоре, если на начало 2020 года доля федеральных автодорог, отвечающих нормативам, была почти 86%, то на начало 2023-го она стала около 73%. Росавтодор пояснил: за этот период в федеральную собственность принято 6660 км региональных дорог, часть из них была в ненормативном состоянии. "Так что, - пишет "НГ", - логично, что федеральный Центр, получив тысячи километров плохих дорог, приостановил бесконтрольный переучет собственности". Эту тенденцию подтвердили "НГ" и в пресс-службе Счетной палаты, указав, что при принятии в федеральную собственность дорог от субъектов РФ "транспортно-эксплуатационное состояние федеральных дорог Росавтодора снизилось". В свою очередь, Росавтодор тщательно отслеживает нормативное состояние подведомственных федеральных трасс, обратили внимание в Федеральном дорожном агентстве, уточнив, что "естественный износ дороги всегда учитывается при определении фактических значений показателей по приведению автодорог в нормативное состояние"». Ведомством заблаговременно планируются ремонтные мероприятия с учетом состояния дорог, характеристик транспортного потока, приоритетов по развитию территорий. При обнаружении дефектов вносятся изменения в планы дорожных работ. По последним данным Росстата (на конец 2021 года), на дороги федерального значения приходится около 4% от всей протяженности дорог общего пользования, если учитывать как региональные и межмуниципальные, так и дороги местного значения. Цель перед страной поставлена амбициозная – "«не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно". За предстоящие пять лет нужно привести в нормативное состояние не менее 85% всей опорной сети автодорог страны, заявлял президент Владимир Путин летом 2022-го. Марат Хуснуллин оценивал объем финансирования за пять лет в 13,2 трлн руб., пишет "НГ".
Опубликовано Финмаркет
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