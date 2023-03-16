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16 марта 2023 года 09:44
Драйвером корпоративного кредитования продолжит выступать малый и средний бизнес
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Петр Ковалев/ТАСС
16 марта. FINMARKET.RU - В этом году драйвером корпоративного кредитования продолжит выступать сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ), объем кредитов которому вырастет на 25%. Об этом говорится в подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА" "Прогнозе банковского кредитования на 2023 год", с которым ознакомился "Коммерсант". В прошлом году портфель кредитов МСБ показал наибольшие темпы роста (на 30%) среди всех сегментов кредитного рынка. Рост кредитования крупного бизнеса не превысит 5% в 2023 году, полагают аналитики (в 2022 году он составил 8%). В розничном сегменте возможны менее очевидные тенденции. Рост ипотечного кредитования хоть и останется превалирующим (на 16% согласно базовому сценарию), но сократится по сравнению с прошлым годом (портфель увеличился на 20%). Зато аналитики ждут восстановления потребительского кредитования - в базовом сценарии заложен рост на 10% против 3% в 2022 году. Автокредиты, по мнению аналитиков, способны "выехать из минуса": сокращение портфеля на 4% в 2022 году может смениться ростом на 5% в 2023 году. Базой для оптимизма стал выход на рынок китайских поставщиков, увеличение объемов автомобилей российской сборки, налаживание параллельного импорта.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, кредитование, прогнозы, Эксперт РА
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