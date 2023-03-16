Ипотеку на "зеленые" дома сделают дешевле

16 марта. FINMARKET.RU - Строить энергоэффективное жилье и покупать в нем квартиры будет выгоднее. Правительство включило такие дома в перечень "зеленых проектов", на которые можно привлечь льготное финансирование через специальные облигации или займы, пишет "Российская газета". Под эти критерии подходит не менее трети новостроек. Новое постановление правительства позволяет расширить возможности использования "зеленого" ГОСТа на основе механизмов финансирования, отметил завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета при правительстве Александр Цыганов. Одно из перспективных направлений "зеленого" строительства, по его мнению, - возведение многоэтажек из дерева.

Правительство скорректировало критерии проектов устойчивого развития. Теперь под них подходят многоквартирные дома с классами энергоэффективности А (очень высокий), А+ и А ++ (высочайшие). Несколько ужесточились требования к эффективным системам освещения и водоснабжения - теперь они должны снижать потребление энергии или воды более чем на 30% (ранее достаточно было более 20%). Будет поощряться и использование в зданиях дождевой воды.

Также в числе критериев проектов устойчивого развития появилось "ипотечное кредитование физлиц в целях приобретения объектов недвижимости". Приобретаемая недвижимость должна быть в зданиях высоких классов энергоэффективности (от А до А++) либо соответствовать национальным "зеленым" стандартам.

Как пишет "РГ", оценка по новому ГОСТу начнется в 2023 году. По предварительным подсчетам, под несколько критериев "зеленого" строительства сейчас попадает около 30% строящихся многоквартирных домов, это 31,1 млн кв. м жилья. А 2500 строящихся домов (около 27%) будут иметь класс энергоэффективности от А и выше. Дома, частично соответствующие новому ГОСТу, уже имеют специальную маркировку в Единой информационной системе жилищного строительства - ЕИСЖС. Больше всего "зеленого" жилья строится сейчас в Москве - 8,4 млн кв. м. Следом идут Московская (4 млн кв. м), Свердловская (1,5 млн кв. м), Тюменская (1,3 млн кв. м) области и Санкт-Петербург (1,2 млн кв. м).