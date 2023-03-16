Российские ноутбуки заняли почти 10% отечественного рынка

16 марта. FINMARKET.RU - В 2022 году российские производители ноутбуков более чем вдвое увеличили свою долю на отечественном рынке этих гаджетов в натуральном выражении - она составила 9% против 4% годом ранее. Такие данные предоставила "Известиям" компания GS Group. При этом многие российские производители в 2022 г. вышли налэптопов впервые.

Рынок ноутбуков демонстрирует устойчивый рост - отечественные компании-изготовители практически полностью адаптировались под новые условия, расширяя свои производства и линейки продукции, говорит ее представитель.российских изготовителей растет и на компьютерном рынке в целом.

Причин роста поставок российских лэптопов несколько - одна из них заключается в том, что еще до начала 2022 г. компании начали переносить их производство в РФ и, в принципе, развивать контрактную сборку электроники, рассказал руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков. В сложившейся ситуации это дает преимущества на закупках техники в госструктурах, в госкомпаниях и других сферах, где использование иностранной электроники ограничено, отмечает он.

"Вторая причина собирать в стране российские, а не перепродавать китайские - это управляемость производственного процесса, самостоятельность в ценнообразовании и формировании стратегии продвижения, в частности, маркетингового бюджета, рекламной политики и прочее", - считает Сурков.

Помимо госзаказчиков, отечественные ноутбуки интересны тем, кто приобретает первый компьютер, например школьникам и студентам, говорит он. Согласно прогнозу Суркова, спрос на такие устройства будет расти и в этом году.

Минпромторг знает о росте доли российских изготовителей в сегменте компьютерной техники, отметили в министерстве. По данным Росстата, в 2022 г. объем отгруженных гаджетов, электронных и оптических изделий отечественного производства по сравнению с 2021 г. увеличился на 59%, отметили там.

"Рост доли российских производителей связан в том числе с реализацией инвестиционных проектов в рамках программ поддержки Минпромторга. Также уход зарубежных компаний с рынка открыл новые ниши и перспективы развития для отечественных компаний", - сообщили в пресс-службе министерства.

Для поддержки производства ноутбуков предприятиям предоставляются в том числе субсидии из федерального бюджета. Помимо этого, используются такие меры стимулирования, как механизм квотирования, а также ограничения участия иностранной продукции при закупках для государственных и муниципальных нужд, добавили в Минпромторге.

Опрошенные "Известиями" представители розничных сетей также отмечают смещение проса в пользу локальных компьютерных брендов.