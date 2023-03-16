.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
Главная / Главное / Путину предложили издать указ о приостановке налоговых соглашений с недружественными странами
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Депутаты в 1-м чтении приняли законопроект о базовой цене на нефть для расчета налоговых вычетов в нефтянке
Минфин по-прежнему ожидает поступления windfall tax из допприбыли 2021-2022 гг. в размере около 300 млрд руб.
16 марта 2023 года 08:40
Путину предложили издать указ о приостановке налоговых соглашений с недружественными странами
|0
Михаил Метцель/ТАСС
16 марта. FINMARKET.RU - Минфин и МИД предложили президенту Владимиру Путину издать указ о приостановке действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) со странами, которые ввели против России санкции. "В случае поддержки <...> применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений об избежании двойного налогообложения, будет приостановлено с момента издания соответствующего указа", - говорится в сообщении пресс-службы Минфина. СИДН приостанавливаются в ответ на введение западными странами санкций в налоговой сфере. Как отметили в Минфине, договоренности с недружественными странами будут заморожены до восстановления нарушенных прав России. Как сообщил "Ведомостям" близкий к правительству источник, мера начнет действовать сразу после публикации указа. При этом переходных периодов или исключений на данный момент не предполагается, уточнил он. По словам другого собеседника, также близкого к кабинету министров, последствия с точки зрения бюджета будут исключительно положительными, хотя доходы благодаря этому вырастут и не столь ощутимо - примерно на несколько десятков миллиардов рублей. Россия ведет список недружественных стран с марта прошлого года, в него входят государства, которые ввели антироссийские санкции или присоединились к ним. Перечень постоянно пополняется, сейчас в него входит около 50 юрисдикций. С большинством из них были подписаны соглашения об избежании двойного налогообложения. Представитель Совета ЕС отказался комментировать предложение Минфина и МИДа. По его словам, диалог по вопросам, связанным с налогообложением, зашел в тупик после ввода российских войск на Украину. Как отмечают эксперты, последствия для многих компаний наступят сразу после публикации указа. Мера ударит в первую очередь по компаниям из недружественных юрисдикций (например, Франции, Японии, Германии), которые, несмотря на текущий контекст, сохраняли стратегические инвестиции в России. Помимо иностранных инвесторов объявленная мера негативно скажется и на интересах российских лиц, которые структурировали владение и финансирование российских активов через зарубежные страны. Кроме компаний мера может негативно сказаться на налоговой нагрузке на физлиц, у которых, например, открыты вклады в недружественных юрисдикциях: им придется платить подоходный налог в обеих странах.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: РФ, указ, налоги, соглашение
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.