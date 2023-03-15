Региональные бюджеты прошли проверку на прочность - "Эксперт РА"

15 марта. FINMARKET.RU -региональных бюджетов в 2022 г. происходило в рамках жесточайших условий и на фоне большой неопределенности. Однако регионам удалось завершить тяжелый финансовый год с неплохими результатами, говорится в докладе рейтингового агентства "Эксперт РА" "Проверка на прочность: региональныеи экономика под натиском санкций", пишут "Ведомости"

Так, доходы субъектов по итогам года (без учета муниципальных образований) увеличились на 12,1% - до 17,6 трлн. Собственные доходы регионов - налоговые и неналоговые (ННД) - выросли на 13,1% - до 13,3 трлн.

Расходы также повысились - на 16,5% до аналогичной доходам сумме в 17,6 трлн руб.

По итогам года был зафиксирован небольшой профицит по всем субъектам, обратили внимание в "Эксперт РА". Агрегированный показатель превышения доходов над расходами составил 10 млрд руб. Профицитные бюджеты сложились в 36 регионах. Снижение доходной части бюджета наблюдалось только в 12 регионах.

Профицитное исполнение региональных бюджетов в 2021 г., отсутствие острой потребности в снижении и рефинансировании долга в связи с замещением коммерческих кредитов долгосрочными бюджетными позволили регионам сформировать хорошую подушку безопасности. Если по итогам 2021 г. остатки на счетах составляли 2,1 трлн руб., или 13,7% от расходов, то на конец 2022 г. они повысились до 2,2 трлн руб. Помощь региональным и муниципальным бюджетам из федерального центра позволила регионам отказаться от значительной части рыночных заимствований, сократить риски рефинансирования и фискальные риски, а также расходы на обслуживание долга.

Существенную поддержку оказала реструктуризация бюджетных кредитов, погашение которых приходилось на 2022 г., замещение рыночного долга займами Минфина, предоставление казначейских кредитов в общей сложности в размере 10% ННД. Совокупный региональный долг прирос на 12,7% относительно 2021 г. - до 2,8 трлн руб., что является максимумом за последние 10 лет, однако расходы на его обслуживание даже снизились.

Как отметила соавтор доклада, младший директор направления корпоративных, суверенных и ESG-рейтингов "Эксперт РА" Татьяна Тирских, на рост доходов повлиял мультипликативный эффект от благополучного 2021 года. В целом остатки почти на том же уровне, как и на начало года, долговая нагрузка совсем незначительно снизилась, что связано с более опережающем ростом ННД, чем долга. В этом году внешние риски будут продолжать оказывать давление, собственные доходы региональных бюджетов скорее всего продемонстрируют снижение, предположила она.

В самих регионах положительно оценивают итоги прошлого года и заявляют о сохранении устойчивости вопреки санкциям.