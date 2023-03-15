Ювелирные сети расширяют непрофильный ассортимент

15 марта. FINMARKET.RU - На фоне падения спроса на ювелирные изделия все больше участников рынка расширяют непрофильный

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov запустил продажу кожаных аксессуаров - женских сумок, кошельков и кардхолдеров - под собственным брендом, рассказали "Коммерсанту" в сети. По словам CEO Sokolov Николая Полякова, доля аксессуаров в перспективе может достичь около 10-15% оборота компании. До конца года Sokolov также планирует выпустить линейку косметики.

Конкуренты Sokolov уже развивают непрофильный ассортимент. В сети "585*Золотой" говорят, что продают в своих салонах оптику, часы, шелковые платки, фарфор Императорского фарфорового завода и другие сопутствующие товары. На такую продукцию приходится около 5-7% ассортимента, говорит директор по маркетингу и организации розничных продаж "585*Золотой" Андрей Шляев. По его словам, неювелирная продукция привлекает новую аудиторию, увеличивает трафик и средний чек.

Расширение ассортимента ювелирных сетей за счет дополнительной продукции гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин связывает с желанием поддержать снижающийся спрос на, который в 2022 году сократился примерно на 15% год к году.