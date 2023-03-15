.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Минэкономразвития внесет в правительство законопроект об изменении правил внесудебного банкротства физлиц
15 марта 2023 года 09:39
Ювелирные сети расширяют непрофильный ассортимент
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
15 марта. FINMARKET.RU - На фоне падения спроса на ювелирные изделия все больше участников рынка расширяют непрофильный ассортимент. Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov запустил продажу кожаных аксессуаров - женских сумок, кошельков и кардхолдеров - под собственным брендом, рассказали "Коммерсанту" в сети. По словам CEO Sokolov Николая Полякова, доля аксессуаров в перспективе может достичь около 10-15% оборота компании. До конца года Sokolov также планирует выпустить линейку косметики. Конкуренты Sokolov уже развивают непрофильный ассортимент. В сети "585*Золотой" говорят, что продают в своих салонах оптику, часы, шелковые платки, фарфор Императорского фарфорового завода и другие сопутствующие товары. На такую продукцию приходится около 5-7% ассортимента, говорит директор по маркетингу и организации розничных продаж "585*Золотой" Андрей Шляев. По его словам, неювелирная продукция привлекает новую аудиторию, увеличивает трафик и средний чек. Расширение ассортимента ювелирных сетей за счет дополнительной продукции гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин связывает с желанием поддержать снижающийся спрос на украшения, который в 2022 году сократился примерно на 15% год к году.
Опубликовано Финмаркет
.
Ключевые слова: Россия, украшения, ассортимент
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.