.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Ювелирные сети расширяют непрофильный ассортимент
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

15 марта 2023 года 09:39

Ювелирные сети расширяют непрофильный ассортимент

 0  
Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
15 марта. FINMARKET.RU - На фоне падения спроса на ювелирные изделия все больше участников рынка расширяют непрофильный ассортимент.

Производитель и продавец ювелирных изделий Sokolov запустил продажу кожаных аксессуаров - женских сумок, кошельков и кардхолдеров - под собственным брендом, рассказали "Коммерсанту" в сети. По словам CEO Sokolov Николая Полякова, доля аксессуаров в перспективе может достичь около 10-15% оборота компании. До конца года Sokolov также планирует выпустить линейку косметики.

Конкуренты Sokolov уже развивают непрофильный ассортимент. В сети "585*Золотой" говорят, что продают в своих салонах оптику, часы, шелковые платки, фарфор Императорского фарфорового завода и другие сопутствующие товары. На такую продукцию приходится около 5-7% ассортимента, говорит директор по маркетингу и организации розничных продаж "585*Золотой" Андрей Шляев. По его словам, неювелирная продукция привлекает новую аудиторию, увеличивает трафик и средний чек.

Расширение ассортимента ювелирных сетей за счет дополнительной продукции гендиректор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин связывает с желанием поддержать снижающийся спрос на украшения, который в 2022 году сократился примерно на 15% год к году.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  украшения,  ассортимент

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.