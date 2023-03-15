Привлекать новых клиентов МФО становится дороже

15 марта. FINMARKET.RU - Привлекать новых клиентов для микрофинансовых организаций (МФО) становится все дороже: в 2022 г. средняя стоимость привлечения одного заемщика через так называемые СРА-сети взлетела на 75% и составила 3500 руб., следует из анализа рынка, проведенного онлайн-сервисом Moneyman (входит в группу IDF Eurasia), пишут "Ведомости" . В 2020 г. один клиент обходился в 2000 руб. CPA-сети (cost per action - оплата за действие) - интернет-площадки, которые рекламируют товар или услугу и получают оплату за каждую покупку, регистрацию, заявку или любое другое целевое действие.

В 2023 г. тренд продолжится, хотя динамика будет не столь сильной, как в прошлом году, считают микрофинансисты. Если не будет каких-то сильных экономических потрясений, в течение года можно ждать небольшое повышение средней стоимости привлечения на 10-15% до 5500-5700 руб. за человека, уверен генеральный директор ГК Eqvanta Андрей Клейменов. При условии сохранения текущей внешней инфраструктуры рынка годовой прирост будет на уровне 10-20%, полагает Дмитрий Африканов, гендиректор платформы для автоматизации процесса привлечения клиентов по модели СРА Unicom.

Многие компании в 2022 г. были вынуждены увеличить бюджет на продвижение, изменить стратегии привлечения новых клиентов, говорит генеральный директор МКК Creditter Игорь Смирнов.

На фоне ужесточения скоринга и, как следствие, роста доли отказов возросла потребность в более высоком качестве привлекаемого трафика. Также участники рынка стремились компенсировать выпавшую из-за общего снижения спроса прибыль. В результате за качественных заемщиков, включая банковских, компании были готовы переплачивать, отмечает директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев.

В 2023 г. стоимость клиента будет зависеть от нового механизма ЦБ - прямых ограничений на выдачу кредитов, так называемых макропруденциальных лимитов, считает генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. Из-за требований регуляторасмогут предоставлять займы меньшему числу клиентов, тогда как планы продаж останутся прежними, поясняет он, в этом случае клиент будет стоить дороже. На рынке микрозаймов скажутся общеэкономические факторы, такие как рост цен в стране и динамика курса доллара, добавляет Петков.