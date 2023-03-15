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15 марта 2023 года 08:31
Параллельный импорт автомобилей рискует уйти в серую зону
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Юрий Смитюк/ТАСС
15 марта. FINMARKET.RU - В 2022 году импорт автомобилей в Россию вырос по сравнению с 2021 годом на 30,7% и составил порядка 443 тыс., сообщили "Известиям" в Минпромторге. При этом юридическими лицами было ввезено около 50,5% от этого объема, уточнили в ведомстве. "В 2019 году, например, в РФ было импортировано всего порядка 300 тыс. ТС. Причем большую часть из этого объема привезли как раз юрлица - это были официальные дистрибьюторы иностранных марок. "Физики" тогда везли десятки тысяч машин. Сейчас тренд кардинально поменялся", - пояснил "Известиям" вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. На ввозимые в страну автомобили оформляются разные типы документов для подтверждения их безопасности и соответствия требованиям техрегламента ЕАЭС "О безопасности колесных транспортных средств". Это может быть стандартное одобрение типа ТС (ОТТС). Но в 2022 году получить его стало невозможно по некоторым маркам из-за санкций и прекращения официальных поставок: ОТТС могут выдать только с разрешения правообладателя. Поэтому весной-летом прошлого года кабмин ввел упрощенные процедуры для доставки автомобилей дилерами. С тех пор на машину нужно оформить свидетельство о безопасности конструкции (СБКТС) или заключение об оценке единичных транспортных средств (ЗОЕТС). Первое выдается физлицам при ввозе авто для собственных нужд. Второй документ - юрлицам на единичные экземпляры машин. Он был введен на замену ОТТС для продолжения поставок ТС ушедших западных марок - параллельным импортом. По данным Росстандарта, всего в 2022-м оформлено более 315 тыс. СБКТС и лишь около 11 тыс. ЗОЕТС. Минпромторг уже подготовил поправки в постановление правительства № 855 от 12 мая 2022 года, облегчающее сертификацию автомобилей в РФ. С их принятием ввоз машин из дружественных стран по упрощенным требованиям будет прекращен с 1 июня этого года. Однако председатель совета директоров ГК "БН-Моторс", вице-президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин подтвердил "Известиям", что схемой поставок с участием граждан пользуются и другие дилеры. "Это вынужденная мера. Расходы по растаможке на физлицо несколько ниже и сама процедура проще. А иногда иначе просто нельзя ввезти. Например, практически невозможно импортировать на юрлицо автомобили из ОАЭ, так как минфин США контролирует банковские переводы контрагентов из этих стран. С ввозом из Китая (как местных марок, так и западноевропейских, японских) проще", - пояснил Подщеколдин. При этом оценки РОАД объема параллельного импорта через физлиц несколько ниже, чем у Минпромторга - порядка 70 тыс. машин в 2022 году. По словам Подщеколдина, очень важно сделать правила прозрачными и для юрлиц - пока же процедура остается сложной, волокитной и дорогостоящей. А схема ввоза через граждан несет в себе риски пресечения регулярности таких поставок. В Национальном автомобильном союзе считают, что использование схемы с оформлением свидетельств уводит параллельный импорт в серую зону, а сами дилеры таким образом уходят от налогообложения.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, автомобили, импорт
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