Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2023 года.
В феврале 2022 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа, при этом показатели лидеров значительно выросли по сравнению с январем. Третье место в медиарейтинге занял Тинькофф Банк, в пятерку лидеров также вошли банк ФК "Открытие", Газпромбанк и Росбанк.
Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 39 338 упоминаний (37 766 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 24 799 упоминаний (22 414 в январе), за ним следует Тинькофф Банк - 10 966 упоминаний (5 945 месяцем ранее).
Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 11,2%, заметность Банка Тинькофф выросла на 146% по сравнению с январем.
В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 233,8 млн (-13%, 269,7 млн в январе). На втором месте - ВТБ с результатом 220,2 млн, показатель охватов вырос почти на 29% (171,2 млн в январе). Тинькофф Банк также показал значительный рост, охваты выросли на 57% по сравнению с январем (123,2 млн) и составили 193,9 млн.
Одним из главных событий в медиаполе Сбербанка в феврале стала новость о будущем введении в эксплуатацию проекта, который позволит жертвам мошенников вернуть свои деньги, об этом рассказал зампред банка Станислав Кузнецов. По его словам, около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников. Столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр, где в пике работало более 1100 колл-центров, а сейчас работает примерно 150. При этом по итогам 2022 года Сбербанк смог уменьшить количество звонков в отношении своих клиентов в 15-20 раз.
Другим знаковым событием стал выпуск платежного стикера SberPay, он доступен владельцем дебетовой карты СберКарт "Мир". Оформить стикер можно бесплатно в "Сбербанк Онлайн", а получить - в любом офисе банка, либо заказать доставку курьером по Москве и Санкт-Петербургу. В рамках масштабного тестирования Сбербанк раздал бесплатно 100 тысяч стикеров, в день релиза книга заявок была собрана за 3,5 часа.
В феврале Сбербанк установил первые стационарные банкоматы на территории республики Крым. В пресс-службе банка заявили о планах по расширению сети: до конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах Симферополя, Севастополя и Ялте заработают банкоматы Сбербанка. Офисы на территории Крыма откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы.
Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стало объединение банкоматных сетей с ФК "Открытие" и РНКБ. С 7 февраля клиенты этих банков смогут снимать и вносить наличные без комиссии. Создание единого парка банкоматов стало первым этапом интеграции "Открытия" и РНКБ в группу ВТБ. В рамках этого этапа число доступных банкоматов для клиентов составит почти 20 тыс.
Также в феврале ВТБ запустил денежные переводы в юанях на счета российских банков, комиссия составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 юаней. Максимальная сумма операций в сутки в "ВТБ онлайн" составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц - совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении ВТБ. Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно", - прокомментировал начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов.
Другим заметным событием в инфополе ВТБ стало появление фальшивого приложения банка в Apple Store. О появлении фейкового приложения-клона "В Банк: Доступ Онлайн" банк сообщил в своем телеграм-канале. Пользователей просят быть внимательными и пользоваться только теми предложениями, которые указаны на официальном сайте банка. Также, чтобы подтвердить подлинность приложения, можно обращаться в колл-центр по номеру 1000.
Ключевые события в информационном поле Тинькофф Банка были связаны с санкционной повесткой. Банк впервые попал под западные санкции, их ввел Евросоюз в рамках десятого пакета ограничений в отношении России, приуроченного к годовщине начала военной операции на Украине. Пресс-служба Тинькофф в свою очередь заявила, что банк продолжит работать и обслуживать клиентов в обычном режиме, команда готовилась к попаданию в санкционные списки. "Мы продолжим развивать наши продукты и услуги, чтобы вам было еще удобнее с нами. Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у "Тинькофф" более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями", - говорится в сообщении банка.
Еще одним заметным событием стал запуск Тинькофф Банком платформы для юрлиц "Инвестиции для бизнеса". Платформа дает компаниям доступ к биржевым инструментам и делает торговлю на фондовом рынке такой же быстрой, как и для физических лиц. Все операции совершаются в личном кабинете и через мобильное приложение "Тинькофф Бизнес". В дальнейшем планируется создание торгового терминала для юрлиц, а также возможность интеграции торговых сервисов с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.
|
|Название
|Упоминания в СМИ, февраль 2023
|Упоминания в СМИ, январь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|39 338
|37 766
|4,2
|2
|ВТБ
|24 799
|22 414
|10,6
|3
|Тинькофф Банк
|10 966
|5 945
|84,5
|4
|ФК Открытие
|10 478
|8 287
|26,4
|5
|Альфа-Банк
|10 020
|6 117
|63,8
|6
|Россельхозбанк
|7 950
|6 430
|23,6
|7
|Газпромбанк
|6 964
|6 651
|4,7
|8
|Росбанк
|6 223
|1 962
|-217,2
|9
|Промсвязьбанк
|5 526
|5 881
|-6,0
|10
|МТС Банк
|5 350
|2 506
|113,5
|11
|Банк УРАЛСИБ
|4 211
|2 072
|103,2
|12
|Совкомбанк
|3 703
|2 532
|46,2
|13
|Московский Кредитный Банк
|3 109
|1 688
|84,2
|14
|Банк ЗЕНИТ
|2 626
|1 553
|69,1
|15
|Банк ДОМ.РФ
|2 475
|1 318
|87,8
|16
|Банк Санкт-Петербург
|2 376
|1 039
|128,7
|17
|УБРиР
|1 810
|850
|112,9
|18
|РНКБ Банк
|1 806
|1 132
|59,5
|19
|Райффайзенбанк
|1 694
|1 393
|21,6
|20
|Росгосстрахбанк
|1 612
|1 491
|8,1
|21
|Почта Банк
|1 605
|1 838
|-12,7
|22
|АКБ "Металлинвестбанк"
|1 429
|50
|2758,0
|23
|Банк Левобережный
|1 375
|504
|172,8
|24
|СЛМ-Банк
|1 257
|83
|1414,5
|25
|Новикомбанк
|1 130
|863
|30,9
|26
|Ак Барс Банк
|1 047
|508
|106,1
|27
|Банк "Приморье"
|1 039
|83
|1151,8
|28
|Дальневосточный Банк
|1 007
|1 243
|-19,0
|29
|Ланта-Банк
|1 003
|29
|3358,6
|30
|Примсоцбанк
|887
|663
|33,8
|31
|МСП Банк
|845
|704
|20,0
|32
|Банк Русский Стандарт
|790
|543
|45,5
|33
|ХКФ Банк
|750
|742
|1,1
|34
|ТКБ Банк
|719
|508
|41,5
|35
|Транскапиталбанк
|719
|508
|41,5
|36
|Абсолют Банк
|671
|428
|56,8
|37
|Экспобанк
|654
|259
|152,5
|38
|Ренессанс Кредит
|644
|868
|-25,8
|39
|КБ "Центр-инвест"
|620
|375
|65,3
|40
|ББР Банк
|609
|718
|-15,2
|41
|Банк ТРАСТ
|600
|586
|2,4
|42
|ЮниКредит Банк
|582
|661
|-12,0
|43
|Генбанк
|573
|253
|126,5
|44
|Банк Синара
|517
|473
|9,3
|45
|"Локо-Банк"
|510
|192
|165,6
|46
|Фора-Банк
|436
|230
|89,6
|47
|Банк "Точка"
|411
|419
|-1,9
|48
|ОТП Банк
|396
|184
|115,2
|49
|Цифра Банк
|395
|130
|203,8
|50
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|346
|345
|0,3
|
|Название
|Индекс заметности, февраль 2023
|Индекс заметности, январь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|5 610 252
|5 476 607
|2,4
|2
|ВТБ
|2 909 481
|2 616 626
|11,2
|3
|Тинькофф Банк
|1 572
|639 162
|146,0
|4
|Альфа-Банк
|1 384 960
|580 644
|138,5
|5
|ФК Открытие
|1 323 293
|1 145 310
|15,5
|6
|Россельхозбанк
|1 026 731
|804 028
|27,7
|7
|Росбанк
|863 474
|206 446
|318,3
|8
|Промсвязьбанк
|750 209
|693 556
|8,2
|9
|МТС Банк
|681 518
|113 945
|498,1
|10
|Банк УРАЛСИБ
|548 856
|260 319
|110,8
|11
|Газпромбанк
|531 464
|528 293
|0,6
|12
|Совкомбанк
|397 181
|228 410
|73,9
|13
|РНКБ Банк
|392 421
|285 630
|37,4
|14
|Райффайзенбанк
|384 235
|196 897
|95,1
|15
|Банк ДОМ.РФ
|383 591
|239 513
|60,2
|16
|Банк Санкт-Петербург
|312 174
|117 755
|165,1
|17
|Московский Кредитный Банк
|282 521
|152 317
|85,5
|18
|Росгосстрах Банк
|275 779
|320 714
|-14,0
|19
|Банк ТРАСТ
|219 242
|118 374
|85,2
|20
|Банк ЗЕНИТ
|190 115
|82 963
|129,2
|21
|УБРиР
|187 065
|87 160
|114,6
|22
|Банк "Приморье"
|169 655
|12 716
|1234,2
|23
|Почта банк
|166 127
|115 908
|-43,3
|24
|Банк Левобережный
|134 259
|26 189
|412,7
|25
|Банк Русский Стандарт
|118 905
|102 491
|16,0
|26
|Новикомбанк
|103 844
|49 665
|109,1
|27
|АКБ "Металлинвестбанк"
|98 669
|4 800
|1955,6
|28
|"Мерседес-Бенц Банк Рус"
|95 966
|477
|20018,7
|29
|МСП Банк
|92 736
|76 396
|21,4
|30
|Ак Барс Банк
|88 525
|46 334
|91,1
|31
|КБ "Центр-инвест"
|82 120
|63 682
|29,0
|32
|ХКФ Банк
|77 037
|57 787
|33,3
|33
|Ланта-Банк
|76 425
|1 123
|6705,4
|34
|СДМ Банк
|76 195
|5 302
|1337,1
|35
|Банк Синара
|74 634
|16 022
|365,8
|36
|Абсолют Банк
|70 219
|39 476
|77,9
|37
|Цифра Банк
|64 434
|13 275
|385,4
|38
|Экспобанк
|59 306
|29 833
|98,8
|39
|Ренессанс Кредит
|58 523
|18 581
|215,0
|40
|Банк "Точка"
|54 739
|122 656
|-55,4
|41
|НБД-Банк
|45 276
|41 024
|10,4
|42
|Банк БКФ
|42 051
|23 305
|80,4
|43
|Ситибанк
|41 721
|21 087
|97,9
|44
|ЮниКредит Банк
|38 730
|46 681
|-17,0
|45
|ТКБ Банк
|33 078
|46 375
|-28,7
|46
|Транскапиталбанк
|33 078
|46 375
|-28,7
|47
|Азиатско-Тихоокеанский Банк
|28 755
|25 487
|12,8
|48
|Банк "Екатеринбург"
|28 181
|334
|8337,4
|49
|ВБРР
|23 479
|2 979
|688,2
|50
|"Локо-Банк"
|22 393
|5 110
|338,2
|
|Название
|Охват аудитории, февраль 2023
|Охват аудитории, январь 2023
|Изменение, %
|1
|Сбербанк
|233 803 549
|269 784 281
|-13,3
|2
|ВТБ
|220 276 710
|179 289 866
|28,6
|3
|Тинькофф Банк
|193 999 788
|123 260 983
|57,4
|4
|Росбанк
|156 311 351
|71 904 727
|117,4
|5
|ФК "Открытие"
|145 029 064
|109 884 448
|32,0
|6
|Альфа-Банк
|130 480 340
|122 836 949
|6,2
|7
|Банк УРАЛСИБ
|119 727 511
|33 178 170
|260,9
|8
|МТС Банк
|119 513 953
|50 366 340
|137,3
|9
|Московский Кредитный Банк
|97 189 192
|48 200 509
|101,6
|10
|РНКБ Банк
|93 159 040
|68 289 896
|36,4
|11
|Райффайзенбанк
|86 100 574
|60 135 085
|43,2
|12
|Промсвязьбанк
|75 589 370
|202 667 381
|-62,7
|13
|Газпромбанк
|72 157 363
|76 225 346
|-5,3
|14
|Россельхозбанк
|71 546 859
|92 862 664
|-23,0
|15
|Совкомбанк
|64 254 072
|59 193 937
|8,5
|16
|УБРиР
|63 595 700
|17 277 156
|268,1
|17
|Банк Санкт-Петербург
|61 134 912
|28 784 499
|112,4
|18
|АКБ "Металлинвестбанк
|59 637 408
|2 946 858
|1932,8
|19
|СДМ-Банк
|59 592 428
|965 238
|6073,9
|20
|Банк "Приморье"
|59 535 133
|4 008 236
|1385,3
|21
|Банк ЗЕНИТ
|59 446 380
|29 036 430
|104,7
|22
|Ланта-Банк
|57 586 351
|2 665 377
|2060,5
|23
|Новикомбанк
|45 154 297
|28 380 828
|59,1
|24
|Банк Русский Стандарт
|40 466 612
|34 632 593
|16,8
|25
|Почта банк
|39 329 355
|43 540 737
|-9,7
|26
|Банк Левобережный
|36 688 236
|11 422 670
|221,2
|27
|"Мерседес-Бенц Банк Рус"
|34 943 044
|868 955
|3921,3
|28
|Росгосстрах Банк
|32 162 633
|22 466 996
|43,2
|29
|Банк ДОМ.РФ
|31 435 885
|36 582 562
|-14,1
|30
|ЮниКредит Банк
|30 399 957
|42 253 402
|-28,1
|31
|Банк ТРАСТ
|28 719 518
|28 722 813
|0,0
|32
|МСП Банк
|28 450 087
|18 773 958
|51,5
|33
|Цифра Банк
|27 405 950
|8 966 575
|205,6
|34
|Дальневосточный банк
|23 886 229
|15 501 840
|54,1
|35
|ХКФ Банк
|23 144 806
|43 380 891
|-46,6
|36
|Абсолют Банк
|21 975 996
|21 395 524
|2,7
|37
|Банк БКФ
|20 238 504
|14 217 448
|42,3
|38
|Ситибанк
|19 824 973
|15 075 881
|31,5
|39
|Экспобанк
|19 505 263
|27 553 424
|-29,2
|40
|Росэксимбанк
|17 798 532
|1 130 851
|1473,9
|41
|ТКБ Банк
|16 684 318
|22 461 140
|-25,7
|42
|Транскапиталбанк
|16 684 318
|22 461 140
|-25,7
|43
|Кредит Европа Банк
|16 125 170
|20 284 336
|-20,5
|44
|Bank of China
|14 828 823
|9 472 868
|56,5
|45
|Ак Барс Банк
|13 362 035
|15 696 985
|-14,9
|46
|Банк "Точка"
|12 115 911
|36 059 370
|-66,4
|47
|Ренессанс Кредит
|12 099 395
|13 364 984
|-9,5
|48
|ВБРР
|12 057 056
|4 096 375
|194,3
|49
|Банк Синара
|9 371 003
|9 715 437
|-3,5
|50
|Банк Союз
|9 360 270
|2 355 272
|297,4
Главные темы публикаций:
- 1. Банк России третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
- 2. Брифинг главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания совета директоров
- 3. Евросоюз включил в санкционный список ФНБ, Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф банк
- 4. Интервью Андрея Костина телеканалу "Россия 24"
- 5. ВТБ, "Открытие" и РНКБ объединяют банкоматные сети. Клиенты банков смогут без комиссии снимать и вносить наличные в банкоматах трех кредитных организаций
- 6. США ввели блокирующие санкции против 11 банков РФ, в том числе МКБ, банков "Санкт-Петербург", "Уралсиб", "Зенит" и МТС-банка
- 7. Банк России рекомендовал банкам до окончания СВО снизить или отменить комиссии за некоторые операции по счетам военнослужащих
- 8. Э. Набиуллина: Центробанк ожидает, что количество мошеннических атак на клиентов банков продолжит расти
- 9. Ряд крупных российских банков готовятся запустить для своих клиентов международные переводы через Систему быстрых платежей (СБП) в текущем году
- 10. Центральный Банк России опубликовал ежеквартальный доклад о денежно-кредитной политике
СКАН - это система, предназначенная для комплексного решения задач в сфере управления репутацией и анализа эффективности PR. Платформа собирает и анализирует новости о компаниях, персонах и брендах из СМИ, соцмедиа и официальных источников.
Упоминания в СМИ
- общее количество упоминаний компании в средствах массовой информации за определённый период.
Индекс заметности
- специальный индекс, разработанный проектом СКАН. Основными критериями являются влиятельность источника и роль компании в новости.
Охват аудитории
- среднесуточный показатель потенциальной аудитории СМИ на дату публикации.
Статистические данные, указанные в рейтинге, актуальны на дату публикации.
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