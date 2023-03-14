Система мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа СКАН-Интерфакс совместно с онлайн-порталом "Финмаркет" подготовили медиарейтинг банков за февраль 2023 года.

В феврале 2022 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа, при этом показатели лидеров значительно выросли по сравнению с январем. Третье место в медиарейтинге занял Тинькофф Банк, в пятерку лидеров также вошли банк ФК "Открытие", Газпромбанк и Росбанк.

Сбербанк традиционно сохранил первое место c результатом 39 338 упоминаний (37 766 в январе). Вторую позицию занял ВТБ - 24 799 упоминаний (22 414 в январе), за ним следует Тинькофф Банк - 10 966 упоминаний (5 945 месяцем ранее).

Показатель Индекса заметности Сбербанка вырос на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, ВТБ нарастил 11,2%, заметность Банка Тинькофф выросла на 146% по сравнению с январем.

В рейтинге охвата Сбербанк занял первую строку рейтинга с результатом 233,8 млн (-13%, 269,7 млн в январе). На втором месте - ВТБ с результатом 220,2 млн, показатель охватов вырос почти на 29% (171,2 млн в январе). Тинькофф Банк также показал значительный рост, охваты выросли на 57% по сравнению с январем (123,2 млн) и составили 193,9 млн.

Одним из главных событий в медиаполе Сбербанка в феврале стала новость о будущем введении в эксплуатацию проекта, который позволит жертвам мошенников вернуть свои деньги, об этом рассказал зампред банка Станислав Кузнецов. По его словам, около 95% мошеннических звонков россиянам совершаются с Украины, где сейчас работает примерно 800-900 колл-центров злоумышленников. Столицей телефонного мошенничества по-прежнему остается город Днепр, где в пике работало более 1100 колл-центров, а сейчас работает примерно 150. При этом по итогам 2022 года Сбербанк смог уменьшить количество звонков в отношении своих клиентов в 15-20 раз.

Другим знаковым событием стал выпуск платежного стикера SberPay, он доступен владельцем дебетовой карты СберКарт "Мир". Оформить стикер можно бесплатно в "Сбербанк Онлайн", а получить - в любом офисе банка, либо заказать доставку курьером по Москве и Санкт-Петербургу. В рамках масштабного тестирования Сбербанк раздал бесплатно 100 тысяч стикеров, в день релиза книга заявок была собрана за 3,5 часа.

В феврале Сбербанк установил первые стационарные банкоматы на территории республики Крым. В пресс-службе банка заявили о планах по расширению сети: до конца марта в ряде других торговых центров Крыма, а также во многих супермаркетах Симферополя, Севастополя и Ялте заработают банкоматы Сбербанка. Офисы на территории Крыма откроются в первом полугодии, а в течение года на полуострове будут развернуты все необходимые услуги и сервисы.

Одним из наиболее заметных событий в инфополе ВТБ стало объединение банкоматных сетей с ФК "Открытие" и РНКБ. С 7 февраля клиенты этих банков смогут снимать и вносить наличные без комиссии. Создание единого парка банкоматов стало первым этапом интеграции "Открытия" и РНКБ в группу ВТБ. В рамках этого этапа число доступных банкоматов для клиентов составит почти 20 тыс.

Также в феврале ВТБ запустил денежные переводы в юанях на счета российских банков, комиссия составляет 1% от суммы перевода, но не менее 15 юаней. Максимальная сумма операций в сутки в "ВТБ онлайн" составляет 20 млн рублей (эквивалент в юанях), в месяц - совокупно не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Аналогичный лимит действует при совершении перевода в отделении ВТБ. Внедрение переводов в юанях внутри России дает новые возможности в этом направлении. Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно", - прокомментировал начальник управления "Переводы" ВТБ Алексей Хранилов.

Другим заметным событием в инфополе ВТБ стало появление фальшивого приложения банка в Apple Store. О появлении фейкового приложения-клона "В Банк: Доступ Онлайн" банк сообщил в своем телеграм-канале. Пользователей просят быть внимательными и пользоваться только теми предложениями, которые указаны на официальном сайте банка. Также, чтобы подтвердить подлинность приложения, можно обращаться в колл-центр по номеру 1000.

Ключевые события в информационном поле Тинькофф Банка были связаны с санкционной повесткой. Банк впервые попал под западные санкции, их ввел Евросоюз в рамках десятого пакета ограничений в отношении России, приуроченного к годовщине начала военной операции на Украине. Пресс-служба Тинькофф в свою очередь заявила, что банк продолжит работать и обслуживать клиентов в обычном режиме, команда готовилась к попаданию в санкционные списки. "Мы продолжим развивать наши продукты и услуги, чтобы вам было еще удобнее с нами. Передаем слова поддержки нашим международным инвесторам, которых у "Тинькофф" более 60%. Мы уже анализируем текст решения Еврокомиссии и позже вернемся к вам с подробностями", - говорится в сообщении банка.

Еще одним заметным событием стал запуск Тинькофф Банком платформы для юрлиц "Инвестиции для бизнеса". Платформа дает компаниям доступ к биржевым инструментам и делает торговлю на фондовом рынке такой же быстрой, как и для физических лиц. Все операции совершаются в личном кабинете и через мобильное приложение "Тинькофф Бизнес". В дальнейшем планируется создание торгового терминала для юрлиц, а также возможность интеграции торговых сервисов с учетной системой компании через Tinkoff Invest API.

Название Упоминания в СМИ, февраль 2023 Упоминания в СМИ, январь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 39 338 37 766 4,2 2 ВТБ 24 799 22 414 10,6 3 Тинькофф Банк 10 966 5 945 84,5 4 ФК Открытие 10 478 8 287 26,4 5 Альфа-Банк 10 020 6 117 63,8 6 Россельхозбанк 7 950 6 430 23,6 7 Газпромбанк 6 964 6 651 4,7 8 Росбанк 6 223 1 962 -217,2 9 Промсвязьбанк 5 526 5 881 -6,0 10 МТС Банк 5 350 2 506 113,5 11 Банк УРАЛСИБ 4 211 2 072 103,2 12 Совкомбанк 3 703 2 532 46,2 13 Московский Кредитный Банк 3 109 1 688 84,2 14 Банк ЗЕНИТ 2 626 1 553 69,1 15 Банк ДОМ.РФ 2 475 1 318 87,8 16 Банк Санкт-Петербург 2 376 1 039 128,7 17 УБРиР 1 810 850 112,9 18 РНКБ Банк 1 806 1 132 59,5 19 Райффайзенбанк 1 694 1 393 21,6 20 Росгосстрахбанк 1 612 1 491 8,1 21 Почта Банк 1 605 1 838 -12,7 22 АКБ "Металлинвестбанк" 1 429 50 2758,0 23 Банк Левобережный 1 375 504 172,8 24 СЛМ-Банк 1 257 83 1414,5 25 Новикомбанк 1 130 863 30,9 26 Ак Барс Банк 1 047 508 106,1 27 Банк "Приморье" 1 039 83 1151,8 28 Дальневосточный Банк 1 007 1 243 -19,0 29 Ланта-Банк 1 003 29 3358,6 30 Примсоцбанк 887 663 33,8 31 МСП Банк 845 704 20,0 32 Банк Русский Стандарт 790 543 45,5 33 ХКФ Банк 750 742 1,1 34 ТКБ Банк 719 508 41,5 35 Транскапиталбанк 719 508 41,5 36 Абсолют Банк 671 428 56,8 37 Экспобанк 654 259 152,5 38 Ренессанс Кредит 644 868 -25,8 39 КБ "Центр-инвест" 620 375 65,3 40 ББР Банк 609 718 -15,2 41 Банк ТРАСТ 600 586 2,4 42 ЮниКредит Банк 582 661 -12,0 43 Генбанк 573 253 126,5 44 Банк Синара 517 473 9,3 45 "Локо-Банк" 510 192 165,6 46 Фора-Банк 436 230 89,6 47 Банк "Точка" 411 419 -1,9 48 ОТП Банк 396 184 115,2 49 Цифра Банк 395 130 203,8 50 Азиатско-Тихоокеанский Банк 346 345 0,3

Название Индекс заметности, февраль 2023 Индекс заметности, январь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 5 610 252 5 476 607 2,4 2 ВТБ 2 909 481 2 616 626 11,2 3 Тинькофф Банк 1 572 639 162 146,0 4 Альфа-Банк 1 384 960 580 644 138,5 5 ФК Открытие 1 323 293 1 145 310 15,5 6 Россельхозбанк 1 026 731 804 028 27,7 7 Росбанк 863 474 206 446 318,3 8 Промсвязьбанк 750 209 693 556 8,2 9 МТС Банк 681 518 113 945 498,1 10 Банк УРАЛСИБ 548 856 260 319 110,8 11 Газпромбанк 531 464 528 293 0,6 12 Совкомбанк 397 181 228 410 73,9 13 РНКБ Банк 392 421 285 630 37,4 14 Райффайзенбанк 384 235 196 897 95,1 15 Банк ДОМ.РФ 383 591 239 513 60,2 16 Банк Санкт-Петербург 312 174 117 755 165,1 17 Московский Кредитный Банк 282 521 152 317 85,5 18 Росгосстрах Банк 275 779 320 714 -14,0 19 Банк ТРАСТ 219 242 118 374 85,2 20 Банк ЗЕНИТ 190 115 82 963 129,2 21 УБРиР 187 065 87 160 114,6 22 Банк "Приморье" 169 655 12 716 1234,2 23 Почта банк 166 127 115 908 -43,3 24 Банк Левобережный 134 259 26 189 412,7 25 Банк Русский Стандарт 118 905 102 491 16,0 26 Новикомбанк 103 844 49 665 109,1 27 АКБ "Металлинвестбанк" 98 669 4 800 1955,6 28 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 95 966 477 20018,7 29 МСП Банк 92 736 76 396 21,4 30 Ак Барс Банк 88 525 46 334 91,1 31 КБ "Центр-инвест" 82 120 63 682 29,0 32 ХКФ Банк 77 037 57 787 33,3 33 Ланта-Банк 76 425 1 123 6705,4 34 СДМ Банк 76 195 5 302 1337,1 35 Банк Синара 74 634 16 022 365,8 36 Абсолют Банк 70 219 39 476 77,9 37 Цифра Банк 64 434 13 275 385,4 38 Экспобанк 59 306 29 833 98,8 39 Ренессанс Кредит 58 523 18 581 215,0 40 Банк "Точка" 54 739 122 656 -55,4 41 НБД-Банк 45 276 41 024 10,4 42 Банк БКФ 42 051 23 305 80,4 43 Ситибанк 41 721 21 087 97,9 44 ЮниКредит Банк 38 730 46 681 -17,0 45 ТКБ Банк 33 078 46 375 -28,7 46 Транскапиталбанк 33 078 46 375 -28,7 47 Азиатско-Тихоокеанский Банк 28 755 25 487 12,8 48 Банк "Екатеринбург" 28 181 334 8337,4 49 ВБРР 23 479 2 979 688,2 50 "Локо-Банк" 22 393 5 110 338,2

Название Охват аудитории, февраль 2023 Охват аудитории, январь 2023 Изменение, % 1 Сбербанк 233 803 549 269 784 281 -13,3 2 ВТБ 220 276 710 179 289 866 28,6 3 Тинькофф Банк 193 999 788 123 260 983 57,4 4 Росбанк 156 311 351 71 904 727 117,4 5 ФК "Открытие" 145 029 064 109 884 448 32,0 6 Альфа-Банк 130 480 340 122 836 949 6,2 7 Банк УРАЛСИБ 119 727 511 33 178 170 260,9 8 МТС Банк 119 513 953 50 366 340 137,3 9 Московский Кредитный Банк 97 189 192 48 200 509 101,6 10 РНКБ Банк 93 159 040 68 289 896 36,4 11 Райффайзенбанк 86 100 574 60 135 085 43,2 12 Промсвязьбанк 75 589 370 202 667 381 -62,7 13 Газпромбанк 72 157 363 76 225 346 -5,3 14 Россельхозбанк 71 546 859 92 862 664 -23,0 15 Совкомбанк 64 254 072 59 193 937 8,5 16 УБРиР 63 595 700 17 277 156 268,1 17 Банк Санкт-Петербург 61 134 912 28 784 499 112,4 18 АКБ "Металлинвестбанк 59 637 408 2 946 858 1932,8 19 СДМ-Банк 59 592 428 965 238 6073,9 20 Банк "Приморье" 59 535 133 4 008 236 1385,3 21 Банк ЗЕНИТ 59 446 380 29 036 430 104,7 22 Ланта-Банк 57 586 351 2 665 377 2060,5 23 Новикомбанк 45 154 297 28 380 828 59,1 24 Банк Русский Стандарт 40 466 612 34 632 593 16,8 25 Почта банк 39 329 355 43 540 737 -9,7 26 Банк Левобережный 36 688 236 11 422 670 221,2 27 "Мерседес-Бенц Банк Рус" 34 943 044 868 955 3921,3 28 Росгосстрах Банк 32 162 633 22 466 996 43,2 29 Банк ДОМ.РФ 31 435 885 36 582 562 -14,1 30 ЮниКредит Банк 30 399 957 42 253 402 -28,1 31 Банк ТРАСТ 28 719 518 28 722 813 0,0 32 МСП Банк 28 450 087 18 773 958 51,5 33 Цифра Банк 27 405 950 8 966 575 205,6 34 Дальневосточный банк 23 886 229 15 501 840 54,1 35 ХКФ Банк 23 144 806 43 380 891 -46,6 36 Абсолют Банк 21 975 996 21 395 524 2,7 37 Банк БКФ 20 238 504 14 217 448 42,3 38 Ситибанк 19 824 973 15 075 881 31,5 39 Экспобанк 19 505 263 27 553 424 -29,2 40 Росэксимбанк 17 798 532 1 130 851 1473,9 41 ТКБ Банк 16 684 318 22 461 140 -25,7 42 Транскапиталбанк 16 684 318 22 461 140 -25,7 43 Кредит Европа Банк 16 125 170 20 284 336 -20,5 44 Bank of China 14 828 823 9 472 868 56,5 45 Ак Барс Банк 13 362 035 15 696 985 -14,9 46 Банк "Точка" 12 115 911 36 059 370 -66,4 47 Ренессанс Кредит 12 099 395 13 364 984 -9,5 48 ВБРР 12 057 056 4 096 375 194,3 49 Банк Синара 9 371 003 9 715 437 -3,5 50 Банк Союз 9 360 270 2 355 272 297,4

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