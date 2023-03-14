Мошенники начали обманывать клиентов подсанкционных банков

14 марта. FINMARKET.RU - В конце февраля Евросоюз ввел новый пакет санкций против России. Под них в том числе попали три крупных банка. Этим сразу воспользовались мошенники: они начали звонить клиентам с требованием срочно перевести деньги на "безопасный" счет, а по факту — пытались их украсть. За последние пару недель такие звонки поступали 30% россиян, сообщили "Известиям" в финансовом маркетплейсе "Выберу.ру", сотрудники которого провели опрос в социальных сетях. 21% респондентов заявили, что сразу раскусили мошенников, а 15% — усомнились в их словах, положили трубку и сами перезвонили в банк. Еще 9% россиян всё же поверили преступникам и перевели им свои накопления.

"Известия" также выяснили, какие новые уловки появились у мошенников. Так, чаще всегодействуют по заранее заготовленным "скриптам", представляясь сотрудниками полиции, банков или службы безопасности. Их основная задача состоит в том, чтобы запутать жертву и сбить ее с толку: в ход идут различные сценарии, от запугивания до шантажа (например, человека обвиняют в разглашении конфиденциальной информации). В конце концов людей заставляют или уговаривают перевести деньги со своего счета.

По словам эксперта по компьютерным сетям, преподавателя Московской школы программистов (МШП) Кирилла Ситнова, в последнее время участились и звонки от "представителей Центробанка", якобы отвечающих за "единый лицевой счет гражданина РФ".

В качестве доказательства мошенники предлагают загуглить их номер телефона, который пробьется в интернете как прямой номер Банка России. Но это всего лишь ухищрение, возможное с помощью IP-телефонии, которая позволяет подменить номер на любой другой.

В арсенале телефонных мошенников есть множество схем, которые постоянно пополняются: аферисты внимательно следят за новостной повесткой. Не так давно стало известно еще об одной: человеку звонят "работники прокуратуры" из какой-либо точки, отдаленной от места прописки жертвы. К примеру, абонент живет в Москве, а звонить будут из Якутии — якобы на него оформили кредит, рассказывает Кирилл Ситнов.

"Сначала вам предлагают явиться лично, но, естественно, моментально вы это сделать не можете. Тогда вас просят пройти процедуру дистанционно: отправить фотографию паспорта или его скан, подтвердить личность путем верификации через банк, где уже потребуются данные ваших карт", — говорит собеседник "Известий".

Еще одна схема, получившая популярность у мошенников, — представляться сотрудниками следственных органов и ФСБ и под предлогом проведения проверки выманивать нужную информацию, добавляет доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительствеОльга Борисова.

Так или иначе, стратегия у преступников одна: завалить человека нескончаемым потоком информации, запутать его, а затем, постоянно торопя, получить данные карт и украсть деньги.