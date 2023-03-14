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14 марта 2023 года 09:39
Почему снова дорожают стройматериалы
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Антон Новодережкин/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Цены на стройматериалы в РФ вновь поползли вверх. Минстрой обеспокоен ростом цен на металл в последние недели, рассказал на телеканале "Вместе-ТВ" глава Минстроя Ирек Файзуллин. Резкий рост стоимости строительных ресурсов произошел в конце 2020 года и в 2021 году, когда, ориентируясь на мировые цены, поднялись цены на металл, потом подорожали неметаллические стройматериалы. Сейчас это тоже происходит, сказал Файзуллин. "Нас не устраивает сегодня рост цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел", - подчеркнул министр. Минстрой уже направил обращение в ФАС по этому поводу, пишет "Российская газета". В ФАС, в свою очередь, обратилось и Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ). НОСТРОЙ и Главгосэкспертиза ведут мониторинг цен на стройматериалы, которые занимают наибольшую долю в себестоимости строительства и сильнее всего влияют на ее рост.в ряде городов. В НОСТРОЙ сейчас не видят оснований для повышения цен, поскольку нет новых санкционных мер в отношении российских производителей стройматериалов, влияния мировых цен на внутренний рынок и т.п. Организация попросила ФАС провести проверку фактов роста цен и принять меры для сдерживания необоснованного роста. Участники рынка связывают рост цен как с подорожанием жилищно-коммунальных услуг, так и с землетрясениями в Турции и Сирии. Так, по словам, гендиректора Евразийской ассоциации рынка отопительных систем (ЕВРАРОС) Игоря Прудникова, из-за недавних землетрясений на территории Сирии и Турции подскочили мировые цены на металлы, необходимые для восстановления разрушенной и поврежденной инфраструктуры. "А так как внутренние российские цены на металлургическую продукцию по-прежнему привязаны к зарубежным биржевым индексам и ценам, мы наблюдаем очередной виток удорожания стройматериалов", - сказал он.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: Россия, стройматериалы, цены, рост
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