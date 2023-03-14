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14 марта 2023 года 08:55
Малоимущим хотят отменить НДФЛ при продаже жилья
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Владимир Смирнов/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Малоимущие семьи, а также граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость с помощью маткапитала, хотят освободить от подоходного налога при продаже жилья. В России предложили освободить от подоходного налога, уплачиваемого от продажи жилья, малоимущие семьи, граждан, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших недвижимость с помощью маткапитала, а также многодетных. Такую инициативу в кабмин, Совет Федерации и Минфин направила федеральная компания "Этажи", с которым ознакомились "Известия". Письмо поступило в аппарат правительства РФ и отправлено для ответа в министерство финансов, сообщили в пресс-службе кабмина. Сейчас НДФЛ необходимо уплачивать, если жилье продается раньше чем через пять лет после покупки (три года, если оно единственное). "Идея достойна того, чтобы ее рассмотреть. Возможно, даже следует расширить правоприменение меры — освободить от налога на прибыль при продаже жилья не какую-то отдельно выделенную группу семей, а? все домохозяйства с детьми, которые планируют и будут улучшать жилищные условия", — сказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. " Предложение о налоговом послаблении при продаже жилья отдельным категориям граждан соответствует принципам адресности и учета нуждаемости и должно быть поддержано двумя руками", — уверен эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, жилье, продажа, НДФЛ, малоимущие
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