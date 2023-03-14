Малоимущим хотят отменить НДФЛ при продаже жилья

14 марта. FINMARKET.RU -семьи, а также граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость с помощью маткапитала, хотят освободить от подоходного налога при продаже жилья. В России предложили освободить от подоходного налога, уплачиваемого от продажи жилья, малоимущие семьи, граждан, нуждающихся в дорогом лечении или реабилитации, купивших недвижимость с помощью маткапитала, а также многодетных. Такую инициативу в кабмин, Совет Федерации и Минфин направила федеральная компания "Этажи", с которым ознакомились "Известия". Письмо поступило в аппарат правительстваи отправлено для ответа в министерство финансов, сообщили в пресс-службе кабмина.

Сейчаснеобходимо уплачивать, еслипродается раньше чем через пять лет после покупки (три года, если оно единственное).

"Идея достойна того, чтобы ее рассмотреть. Возможно, даже следует расширить правоприменение меры — освободить от налога на прибыль при продаже жилья не какую-то отдельно выделенную группу семей, а? все домохозяйства с детьми, которые планируют и будут улучшать жилищные условия", — сказал зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

" Предложение о налоговом послаблении при продаже жилья отдельным категориям граждан соответствует принципам адресности и учета нуждаемости и должно быть поддержано двумя руками", — уверен эксперт "Народного фронта" Павел Склянчук.