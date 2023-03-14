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14 марта 2023 года 08:47
Дешевые отели дорожают к лету сильнее дорогих
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Дмитрий Феоктистов/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Период повышения цен у высокобюджетных отелей внутри страны сменился сдержанной ценовой политикой. Стоимость размещения в таких объектах на лето увеличилась меньше, чем в недорогих категориях, пишет "Коммерсантъ". Год к году показатель вырос в среднем на 10%, до 11,6 тыс. рублей за ночь, подсчитали в МТС Travel и Bronevik.com. Качественные отели работают преимущественно по системе динамического ценообразования, снижая или повышая стоимость номера в зависимости от динамики бронирований, отмечает гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин. А сейчас спрос на пятизвездные отели ограничен. По подсчетам OneTwoTrip, их на лето внутри страны выбирают 5,6% пользователей против 11,2% годом ранее. Доля объектов категории "четыре звезды" сократилась с 31,1% до 27,1%, а "три звезды" - выросла с 27,9% до 31,8%.
Опубликовано Финмаркет
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