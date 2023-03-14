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14 марта 2023 года 09:35

В РФ зафиксирован 13-кратный рост числа компаний МСП в сфере электронной торговли

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imago/ТАСС
imago/ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития фиксирует активный рост числа создаваемых компаний малого и среднего предпринимательства (МСП) в сфере электронной торговли, пишут "Ведомости". Количество субъектов МСП, зарегистрировавших свой бизнес в этой сфере, увеличилось с 2019 по 2022 года в 13 раз. Число компаний (в том числе ИП), осуществляющих деятельность по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети интернет", увеличилось с 9105 до 117 844.

Основными причинами такого роста стали ковидные ограничения и невозможность осуществлять деятельность в офлайн-режиме. Рынок онлайн-торговли активно растет с 2020 года - эту тенденцию ускорила пандемия, потому что увеличилось количество покупок в интернете, поясняет председатель "Опоры России" Александр Калинин. Кроме того, развитие этого сегмента активно поддерживало государство, банки и сами площадки. Еще одна возможная причина взрывного роста новых компаний в секторе - это низкий порог входа.


Опубликовано Финмаркет
 
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Ключевые слова:    РФ,  МСП,  торговля,  онлайн


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