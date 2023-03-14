.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ РФ возобновил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле, профицит внешней торговли снизился в январе в 2.4 раза
14 марта 2023 года 08:25
Нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний могут сделать бессрочной
|0
Сергей Фадеичев\ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний, пишут "Ведомости", ссылающиеся на документ. В октябре 2022 года Минфин оценивал выпадающие в 2022-2024 годы. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных IT-компаний в 10 млрд рублей по налогу на прибыль и 250 млрд рублей по страховым взносам, отметил гендиректор аналитической компании Б1 (бывшая EY в РФ) Геннадий Тимоничев. И постоянное обнуление налоговой ставки, и расширение перечня получающих льготы IT-компаний важны для рынка, считает ассоциированный партнер "МЭФ Legal" Анна Зеленская. "Указанная неопределенность о том, будет после конца 2024 года ставка составлять 0 или 3% (как это предусмотрено сейчас), представляет собой важный фактор в планировании деятельности для адресатов льготы", - отметила юрист.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.