.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний могут сделать бессрочной
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

14 марта 2023 года 08:25

Нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний могут сделать бессрочной

 0  
Сергей Фадеичев\ТАСС
Сергей Фадеичев\ТАСС
14 марта. FINMARKET.RU - Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний, пишут "Ведомости", ссылающиеся на документ. В октябре 2022 года Минфин оценивал выпадающие в 2022-2024 годы. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных IT-компаний в 10 млрд рублей по налогу на прибыль и 250 млрд рублей по страховым взносам, отметил гендиректор аналитической компании Б1 (бывшая EY в РФ) Геннадий Тимоничев.

И постоянное обнуление налоговой ставки, и расширение перечня получающих льготы IT-компаний важны для рынка, считает ассоциированный партнер "МЭФ Legal" Анна Зеленская. "Указанная неопределенность о том, будет после конца 2024 года ставка составлять 0 или 3% (как это предусмотрено сейчас), представляет собой важный фактор в планировании деятельности для адресатов льготы", - отметила юрист.


Опубликовано Финмаркет
 
.
Ключевые слова:    Россия,  импорт,  список

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.
.