Нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний могут сделать бессрочной

14 марта. FINMARKET.RU - Минцифры предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний, пишут "Ведомости", ссылающиеся на документ. В октябре 2022 года Минфин оценивал выпадающие в 2022-2024 годы. доходы от применения налоговых льгот в отношении аккредитованных IT-компаний в 10 млрд рублей по налогу на прибыль и 250 млрд рублей по страховым взносам, отметил гендиректор аналитической компании Б1 (бывшая EY в РФ) Геннадий Тимоничев.

И постоянное обнуление налоговой ставки, и расширение перечня получающих льготы IT-компаний важны для рынка, считает ассоциированный партнер "МЭФ Legal" Анна Зеленская. "Указанная неопределенность о том, будет после конца 2024 года ставка составлять 0 или 3% (как это предусмотрено сейчас), представляет собой важный фактор в планировании деятельности для адресатов льготы", - отметила юрист.