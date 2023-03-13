Рост конкуренции продолжает замедляться

13 марта. FINMARKET.RU - Хотя состояние конкуренции на российском рынке и внушает некоторый оптимизм, ее рост продолжает замедляться, следует из данных опроса малого бизнеса "Опорой России", которые приводит "Коммерсантъ"

В частности, следует из опроса, сокращается число руководителей компаний, ИП и самозанятых, считающих конкуренцию "очень или достаточно сильной" (54,9% в 2023 году против 59,5% в 2020-м). Об усилении конкуренции говорит чуть больше половины опрошенных - 51,3% против 59,1% в 2020 году. Это в первую очередь предприниматели, чей бизнес связан с торговлей, туризмом, здравоохранением и транспортными услугами, где традиционно много представителей МСП. Как отмечает исполнительный директор "Опоры России" Андрей Шубин, если раньше главным конкурентом для малых и средних предпринимателей считались крупные, то в этом году из-за сжатия рынков и освобождения ниш в качестве конкурентов опрошенные одинаково часто называли крупный и малый бизнес.