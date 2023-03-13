Сбербанк тестирует оплату покупок без PIN

13 марта. FINMARKET.RU - Сбербанк с начала года тестирует увеличение лимита для оплаты картой без ввода PIN-кода. В сети терминалов эквайринга Сбера сумма операции может превышать тысячу рублей, рассказали "Российской газете" в пресс-службе кредитной организации.

Предполагается, что POS-терминалы Сбербанка будут принимать не только его бесконтактные, но и карты других банков.

В банке считают, что увеличение лимита позволит сделать оплату покупок более удобной, сохранив безопасность проведения операций.

Платежная система "Мир" с ноября 2020 года увеличила лимит по бесконтактной оплате без PIN-кода с 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Впрочем, окончательное решение, запрашивать у владельца карты PIN-код или нет, остается за банком-эквайером, обслуживающим платежное устройство.

Ранее в феврале первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор ожидает достижения доли безналичных операций в товарообороте в 80-85% в ближайшие несколько лет.

По итогам 2022 года доля безналичных расчетов в розничном обороте выросла до 78,1%, что на 4% больше данных за 2021 г. Количество расчетов, совершенных через Систему быстрых платежей (СБП), возросло за прошлый год в четыре раза.