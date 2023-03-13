Механизм СЗПК пока не заработал в полную силу

13 марта. FINMARKET.RU - Перезапущенный в конце 2022 годасоглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) пока так и не заработал в полную силу, следует из исследования Sherpa Group "СЗПК и инвестиции: поможет ли обновленный инструмент их привлекать?", пишет "Коммерсант" . С конца 2022 года на начало марта 2023 года по новым правилам подписано лишь шесть соглашений на 408 млрд руб., тогда как в 2020-2021 годах за тот же период подписано 25 соглашений на 895 млрд руб. Всего же за все четыре месяца работы первой версии СЗПК было заключено 36 соглашений на 1,2 трлн руб. По мнению экспертов, замедление процесса может быть связано с более глубокой и долгой проверкой проектов со стороны ВЭБ.РФ, последствиями инвестпаузы, обусловленной более осторожным выбором инициатив для реализации и публичной, и частной стороной, а также более долгим поиском импортозамещающего оборудования, если оно необходимо.

Как пояснили "Коммерсанту" в Минэкономразвития, шесть последних новых соглашений подписаны в декабре 2022 года. Тогда после паузы в работе механизма инвесторы торопились массово заключить СЗПК, пока соглашения не устарели. "Теперь же работа продолжена в обычном режиме, на рассмотрении находятся порядка 30 заявок",- добавляют в министерстве.