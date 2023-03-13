.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЦБ РФ возобновил публикацию ежемесячной информации по внешней торговле, профицит внешней торговли снизился в январе в 2.4 раза
13 марта 2023 года 09:38
Рынок доставки готовых рационов питания снизился впервые за 6 лет
|0
Сергей Фадеичев/ТАСС
13 марта. FINMARKET.RU - Общий оборот рынка доставки готовых рационов и наборов для приготовления блюд по итогам 2022 г. составил 15,7 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства Infoline, которое есть в распоряжении "Ведомостей". Там сказано, что данный сегмент впервые за все время наблюдения (т. е. за последние шесть лет) показал снижение. По сравнению с позапрошлым годом он сократился на 4,3%. Тогда как в период пандемии коронавируса (в 2020-2021 гг.) общий оборот рынка ежегодно увеличивался в 1,5 раза. Потребители стали все чаще отказываться от оформления подписки на доставку продуктовых наборов и готовых рационов питания из-за снижения реальных доходов и возросшей на этом фоне неопределенности, объясняется в исследовании причины падения рынка. Кроме того, на продажи игроков данного сегмента серьезно повлияли объявленная в конце сентября прошлого года частичная мобилизация и последовавшая за ней эмиграция части населения - представителей среднего класса, наиболее обеспеченных россиян. Помимо оттока клиентов компании столкнулись еще и с ростом себестоимости товаров. Тем не менее в этом году, по прогнозу Infoline, рынок готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд падение 2022 года должен отыграть. Оборот компаний этого сегмента может вырасти на 15% - до 18 млрд руб.
Опубликовано Финмаркет
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.