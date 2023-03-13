Рынок доставки готовых рационов питания снизился впервые за 6 лет

13 марта. FINMARKET.RU - Общий оборот рынка доставки готовых рационов и наборов для приготовления блюд по итогам 2022 г. составил 15,7 млрд руб. Об этом говорится в исследовании консалтингового агентства Infoline, которое есть в распоряжении "Ведомостей" . Там сказано, что данный сегмент впервые за все время наблюдения (т. е. за последние шесть лет) показал снижение. По сравнению с позапрошлым годом он сократился на 4,3%. Тогда как в период пандемии коронавируса (в 2020-2021 гг.) общий оборот рынка ежегодно увеличивался в 1,5 раза.

Потребители стали все чаще отказываться от оформления подписки на доставку продуктовых наборов и готовых рационов питания из-за снижения реальных доходов и возросшей на этом фоне неопределенности, объясняется в исследовании причины падения рынка. Кроме того, на продажи игроков данного сегмента серьезно повлияли объявленная в конце сентября прошлого года частичная мобилизация и последовавшая за ней эмиграция части населения - представителей среднего класса, наиболее обеспеченных россиян.

Помимо оттока клиентов компании столкнулись еще и с ростом себестоимости товаров.

Тем не менее в этом году, по прогнозу Infoline,готовых рационов питания и наборов для приготовления блюд падение 2022 года должен отыграть. Оборот компаний этого сегмента может вырасти на 15% - до 18 млрд руб.