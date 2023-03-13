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13 марта 2023 года 08:22
Расширен список товаров для параллельного импорта
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Zuma\ТАСС
13 марта. FINMARKET.RU - IKEA, а также американские производители игрушек Hasbro и Mattel включены в перечень товаров параллельного импорта. С соответствующим приказом Минпромторга ознакомились "Известия". Помимо этих брендов в него попали производители одежды, косметики и парфюмерии и другой продукции. В частности, в новой редакции списка появились Lancome, Giorgio Armani и Yves Saint Laurent. В Минпромторге изданию сказали, что изменения носят точечный характер и связаны как с дополнением перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, ушедшими брендами, так и с исключением ряда марок, возобновивших поставки в Россию. "Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo", - отметили в пресс-службе Минпромторга. Там добавили, что стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей промышленных предприятий и конечных потребителей. Минпромторг не только расширяет перечень товаров для параллельного импорта, но и готовится обновить свой подход к формированию списка, сказали "Известиям" в ведомстве. Там подтвердили, что ведут работу по точечной донастройке механизма в части перехода от включения в перечень брендов к включению правообладателей. Это позволит упростить администрирование процедуры. Как пояснили "Известиям" участники рынка, сейчас список выглядит так: ведомство указывает группу товаров, затем конкретные марки, которые можно ввозить по параллельным каналам, либо, наоборот, следует из них исключить. При новом подходе из документа исчезнут конкретные бренды - вместо них появятся компании, которые владеют сразу несколькими торговыми марками. Реструктуризация перечня исходя из наименований правообладателей направлена на преодоление последствий ограничения или прекращения поставок товаров или оказания услуг производителями, отметили в пресс-службе ФАС. Предлагаемые изменения помогут устранить риски затягивания процедуры ввоза для параллельных импортеров - окончательная редакция изменений в процессе межведомственного согласования, добавили в антимонопольной службе.
Опубликовано Финмаркет
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