Инфляция в России в феврале составила 0,46%

Рост потребительских цен в феврале замедлился до 0,46% после повышения на 0,84% в январе, сообщил Росстат. Годовая инфляция замедлилась до 10,99%. Аналитики ожидали февральскую инфляцию на уровне 0,5%

10 марта. FINMARKET.RU -в РФ в феврале 2023 года составила 0,46% после инфляции в 0,84% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В январе-феврале потребительские цены выросли на 1,30%. В феврале 2022 года инфляция составляла 1,17%, в январе-феврале - 2,17%.

В годовом выражении инфляция составила 10,99% после 11,77% в январе.

Инфляция в РФ в феврале оказалась чуть ниже ожиданий аналитиков. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" ожидали инфляцию в феврале на уровне 0,5% и замедления годовой инфляции до 11,0%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2023 год не изменился по сравнению с опросом месячной давности и составляет 6,2%. В 2024 году аналитики в среднем ожидают инфляцию в РФ на уровне 4,6%.

Действующий прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%, на 2024 годы прогнозы ЦБ и Минэкономразвития соответствуют таргету в 4%.

Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,79%, за два месяца - на 2,12%. Непродовольственные товары стали за прошедший месяц дешевле на 0,08%, с начала года подорожали на 0,13%. Услуги подорожали на 0,72%, за январь-февраль - на 1,74%.

Базовый индекс потребительских цен в феврале составил 100,13%.

Рост потребительских цен на 0,6% и более зафиксирован в 28 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени в Республике Калмыкия (на 1,2%) в связи с удорожанием продуктов питания - на 2,4%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,5%, в Санкт-Петербурге - на 0,3% (с начала года - прирост цен составил 1,4% и 1,3% соответственно).

Цены на плодоовощную продукцию в январе выросли на 6,69% после роста на 11,38% в январе. За январь-февраль плодовоовощная продукция подорожала на 18,83%. В годовом выражении цены выросли на 3,44%.

В феврале значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказало удорожание плодоовощной продукции, отмечает Росстат. Так, цены на лук репчатый выросли на 34,2%, помидоры - на 15,2%, виноград - на 13,7%, бананы - на 11,5%, груши - на 7,5%, огурцы - на 7,1%, морковь - на 6,8%. Цены на лимоны снизились на 4,9%, грибы - на 1,5%, орехи - на 0,5%.

Кроме того, из продовольственных товаров подорожали: яйца куриные - на 2,6%, рыба живая и охлажденная - на 2,0%, жевательная резинка - на 1,8%, консервы мясные для детского питания - на 1,7%, йогурт - на 0,9%.

В то же время из продовольственных товаров подешевели: крупа гречневая - на 3,5%, крупа манная - на 2,6%, горох и фасоль - на 2,3%, мука пшеничная - на 2,2%, крупы овсяная и перловая - на 2,0%, какао - на 1,6%, куры охлажденные и мороженые - на 1,4%, кофе - на 1,3%, овсяные хлопья "Геркулес" - на 1,2%, окорочка куриные - на 1,1%, свинина (кроме бескостного мяса), вермишель, чай черный байховый и зеленый - на 1,0%.

Цены на газовое моторное топливо в феврале снизились на 2,1%, дизельное топливо - на 0,7%, бензин автомобильный - на 0,07%.

В феврале из непродовольственных товаров более всего подешевели телерадиотовары - на 4,4%, из них телевизоры - на 4,5%, флеш-накопители USB - на 2,8%.

Из наблюдаемых товаров, входящих в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, подешевели: подгузники детские - на 0,9%, соски (пустышки) детские, антисептики для рук - на 0,7%, порошки стиральные - на 0,5%, бутылочки для кормления - на 0,4%, дезинфицирующие средства для поверхностей, прокладки гигиенические - на 0,1%. Вместе с тем выросли цены: на спички - на 1,6%, пасты зубные - на 0,8%, сухие корма для домашних животных, мыло хозяйственное - на 0,6%, кремы детские - на 0,5%, щетки зубные, бумагу туалетную, бумажные столовые салфетки - на 0,4%, санитарно-гигиенические маски - на 0,1%.

Цены на лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим

лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем выросли на 0,3%. Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем стали дороже на 0,2%,

Тарифы на ЖКХ за февраль увеличились на 0,16%, с начала года - на 1,71%.

В феврале среди услуг зарубежного туризма увеличились цены на поездки: на отдых в Египет - на 13,2%, ОАЭ - на 9,6%, страны Закавказья - на 8,9%, Турцию - на 5,2%, отдельные страны Средней Азии - на 5,1%, в Беларусь - на 4,4%.

Среди услуг внутреннего туризма и отдыха выросла стоимость: поездок на отдых на Черно-морское побережье и в Крым - на 7,3%, экскурсионных туров по России - на 3,6%, проживания в гостиницах 4*-5* - на 2,0%, автобусных экскурсий - на 1,9%, проживания в гостиницах 3* - на 1,5%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 1,2%, билетов в театры - на 1,0%, проживания в гостиницах 1* и мотелях и речных круизов на территории России - на 0,8%, билетов в кинотеатры и путевок в санатории - на 0,7%, проживания в гостиницах 2* - на 0,4%, билетов в музеи и на выставки - на 0,3%.

В группе услуг пассажирского транспорта увеличились цены и тарифы: на авиаперелет экономическим классом - на 6,2%, проезд в сидячих вагонах в скоростных поездах дальнего следования - на 1,8%, троллейбусе - на 1,4%, междугородном и городском автобусах - на 1,1%, маршрутном такси - на 0,7%, трамвае - на 0,6%, такси - на 0,4%. Стоимость проезда в поездах дальнего следования снизилась на 1,1%.