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10 марта 2023 года 09:49
Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию
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EPA/ТАСС
10 марта. FINMARKET.RU - Турция первой из крупных дружественных торговых партнеров РФ закрыла возможность транзита санкционных товаров в Россию, пишет "Коммерсантъ". Временно или, что собеседники газеты считают более вероятным, на постоянной основе. Официальных разъяснений от властей страны не поступало, но турецкие участники рынка объясняют ситуацию давлением со стороны ЕС. Логисты давно ожидали закрытия транзитной схемы, при этом полностью ввоз санкционных товаров не прекратится - он лишь подорожает, поскольку теперь груз придется растаможивать с уплатой всех налогов и сборов, оформлять как турецкий и перевозить в Россию. Турецкие таможенники блокируют грузы для России на спецскладах, если они попали туда из страны, которая ввела санкции против РФ, объясняет собеседник "Ведомостей", ссылаясь на данные одного из таможенных брокеров. Блокировка, по его словам, также происходит в случае, если сам груз является запрещенным для поставки в нашу страну. Проблему также подтвердил "Ведомостям" партнер адвокатского бюро NSP, председатель российско-турецкой рабочей группы в РСПП Арсен Аюпов. Он подчеркнул, что "никаких официальных комментариев с турецкой стороны не поступало".
Опубликовано Финмаркет
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