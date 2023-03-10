Авто с пробегом начали пользоваться повышенным спросом

10 марта. FINMARKET.RU - Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе-феврале 2023 г. выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 868 257 машин, следует из данных "Автостат инфо" на основе статистики перерегистраций транспортных средств, пишут "Ведомости"

Как следует из этих данных, динамика роста продаж подержанных иномарок за 2 месяца почти в 2 раза превысила динамику по российским брендам. Всего в январе-феврале в России было продано 634 485 иномарок (+18%) и 233 772 (+10%) российские машины с пробегом.

Почти четверть вторичного рынка за первые 2 месяца т.г. заняла Lada с результатом 202 545 проданных машин (рост год к году на 10%). На 2-м месте - Toyota (94 564 автомобиля, +11%), на 3-м - Kia (51 213, +26%), на 4-м - Hyundai (45 078, +26%). Замыкает пятерку подержанных лидеров Nissan, продажи которого выросли на 8% - до 42 611 машин.

В феврале рост продаж подержанных машин составил те же 16% в годовом выражении - 453 607 единиц. Из них 122 577 (+9%) пришлось на отечественные бренды и 331 030 (+18%) - на иномарки, следует из отчета. Лидером в минувшем месяце также была Lada (106 048, +10%), на 2-м месте - Toyota (48 909, +14%).

Согласно статистике "Автостата", продажи во вторичном сегменте падали весь прошлый год. Пики снижения пришлись на апрель (-36%), май (-30%) и июнь (-32%).

Одной из причин роста вторичного рынка в этом году исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов называет низкую базу прошлого года. Второй причиной аналитик называет изменение структуры рынка подержанных автомобилей. "В этом году идет большой завоз подержанных машин из других стран, и они составляют конкуренцию новым автомобилям, где предложение, например, в сегменте от 1 млн до 2 млн руб. практически отсутствует", - говорит Удалов.