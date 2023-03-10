Маркетплейсы обяжут проверять товары до продаж

10 марта. FINMARKET.RU -обяжут контролировать работу продавцов и проверять подлинность товаров, которые они допускают на свои площадки. Этот вопрос уже обсуждают на базе Общественного совета при Роспотребнадзоре, рассказали "Известиям" в службе.

Это можно делать, например, с помощью системы маркировки "Честный знак", в которой есть вся необходимая информация. До сих пор онлайн-площадки не контролировали своих партнеров, поэтому они имеют возможность продавать подделки или нелегальную продукцию.

Люди активно жалуются на онлайн-продажи, отмечалось ранее в документах Минпромторга. Как правило, недовольство касается работы крупных маркетплейсов. Площадки, например, нарушают порядок рассмотрения претензий, также им сложно вернуть, а в части случаев - трудно получить достоверную информацию о продукции и так далее. Чтобы решить эти проблемы, регуляторы могут предъявить новые требования к онлайн-продавцам. Например, обязать маркетплейсы раскрывать сведения, которые позволят однозначно идентифицировать продавцов.

Объемы продаж нелегальной продукции (контрафактной, контрабандной, фальсифицированной) растут на фоне подскочившей популярности онлайн-торговли, сказал "Известиям" член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов.

"Во многих случаях речь идет об очевидных нарушениях, которые не требуют контрольных закупок и экспертиз. Например, на товаре нет информации или она недостоверна, бывают случаи, когда продукция содержит запрещенные компоненты и многое другое, - рассказал эксперт. - Агрегаторы могут отсеивать таких поставщиков и изделия".

Как считает Павлов, логично установить к площадкам единые требования по контролю за поставщиками продукции и ассортиментом. Компании могут использовать государственные информсистемы: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, реестр сертификатов и деклараций, систему маркировки, добавил он.

Минпромторг считает, что бизнес сам должен взять на себя новые обязанности, сказали "Известиям" в министерстве. Там уверены: площадки не должны допускать реализацию товаров с нарушениями, контрафакта. Крупнейшие маркетплейсы уже поддержали эту идею, заметили в министерстве.